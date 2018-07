Még jobb lett a OnePlus 6 kamerája

Megérkezett az OxygenOS 5.1.9, amely még tovább erősíti a OnePlus 6 kameráját.

A OnePlus nemrég kiadta a fontosnak számító OxygenOS 5.1.9-es rendszerfrissítést az aktuális zászlóshajójára, a OnePlus 6-ra.

A csomag legfontosabb tulajdonsága, hogy tovább javítja a készülék egyébként is jól sikerült kameráját. Javult a képminőség, a fotók tisztasága, a dinamikatartomány, portrémódban a szélek érzékelése, illetve a fókuszálás sebessége és pontossága is jobb lett.

A szelfikamera mostantól szépítő móddal is rendelkezik, illetve integrálva lett a Google Lens is a kamerába, amely képes felismerni a valódi objektumokat.

Az üzenetküldő app már csoportos MMS küldésére is lehetőséget ad, javult a WiFi stabilitása, illetve a Bluetooth is jobban működik az autókban. Több hibát is kijavítottak, illetve a júliusi biztonsági frissítéseket is tartalmazza a 342 MB-os csomag.