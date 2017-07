Megjelent az új Nova Launcher

A Play Áruházból is tölthető már a Nova Launcher 5.3, amelyben már Google Now is van.

A Nova Launcher régóta sokak egyik kedvenc launchere Androidon, és a programnak nemrég megérkezett egy fontos frissítése a Google Play Áruházba. Hirdetés Az 5.3-as stabil verzió már a Google Now-t is támogatja, még ha nem is alapból. Ez volt a felhasználók egyik legtöbbet benyújtott kérése az évek során. A platform korlátozásai miatt a Google Now kizárólag a Pixel Launcherben és a Google Now Launcherben lehetett benne, azonban a Nova Launcher fejlesztői megoldották, hogy egy extra APK telepítésével a Nova Launcher is kínálhassa ezt az extrát. A Nova Google Companion telepítése mellett arra kell figyelni, hogy a Nova Launcher 5.3-as verziója fusson a készüléken. A Google Now integrációja mellett számos hibajavítással és optimalizációval is kiegészítették a launchert.

Hirdetés