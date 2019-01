Panasonic TX-55FZ800E OLED tévé teszt

Nem úri muri többé az OLED, de a jó képminőségért azért még elkérik a felárat akkor is, ha azért van hiányossága az adott modellnek. Az FZ800E is ezt az utat járja.

Rohamléptekben fejlődik az OLED-technológia, amit jól mutat, hogy jelen tesztalanyunk sem számít már luxus televíziónak, sokkal inkább a középkategóriába sorolható. Az 500 ezer forintos ár persze még mindig magas a legtöbb felhasználó számára, azonban ezért fejlett panelt, kiváló vezérlést és jó néhány extrát is kapsz, amelyek jó néhány évig kiszolgálnak majd.

Képből jeles

Miközben a Panasonic már a következő csúcskategóriás OLED-paneleket és vezérlést szereli prémium tévéibe, a tavalyi, közel egymillió forintos készülékeinek csúsztatja le az árait, így lett megfizethető, középkategóriás modell a TX-55FZ800E is. Az 55 colos képátló és a 4K-s felbontás mellett természetesen a HDR sem maradt ki és kijelenthetjük, hogy ez ma ideális kombinációnak számít otthonra. Az 55 colos képátló még éppen elhelyezhető úgy, hogy egy átlagos méretű nappaliban kényelmesen lehessen nézni, ehhez pedig elegendő pixelmennyiséget biztosít a 4K. Lassan egyre több a HDR és 4K-s tartalom is, a konzolok és játékok is lassan felnőnek ehhez, így nem is csoda, hogy a legtöbben ezen paraméterek alapján keresnek manapság tévét maguknak.

Hiába nem a legújabb modell, az FZ800E-nél a szabványok közt már ott a HDR10+ is, azonban a Dolby Vision továbbra is a csúcskategória kiváltsága. Azért nem maradunk különlegesség nélkül, bekerült ugyanis a THX Cinema-tanúsítvány, amely egygombnyomásos filmprofil-beállítást is kínál.

Az FZ800E nem nélkülözi az ebben az árkategóriában elvárható szolgáltatásokat, így a LAN mellett van Wi-Fi és Bluetooth-vezérlő, minden fontos TV-tuner modul extraként HDD-re rögzítéssel is. Adott a 4 darab HDMI (ebből 2 kínál teljes sávszélességet, amit azért kicsit fájlalunk), 3 darab USB port (ebből egy 900 mAh-s a HDD-k miatt, de van USB 3.0 és 2.0 is), komponens, SD-kártyaolvasó, optikai audiocsatlakozó és fejhallgató jack is. Az FZ800E immáron kompatibilis a Google Asszisztenssel és az Amazon Alexával is, így okoshangszóróval párosítva hangvezérléssel is irányíthatod.

A tévé gyenge pontja a smart-részleg, amivel már jó ideje küzd a Panasonic. Itt elavult, régóta nem frissített felülettel találkozhatsz, amely lassú, az app áruház kínálata pedig szegényes. Bár böngésző és Youtube van, illetve Amazon és Netflix is, de HBO Go és Spotify már nincsen, márpedig ezeket sokan keresik a Smart funkciók között.

A távirányító is ódivatú, de némileg javít a helyzeten a személyre szabható Home képernyő és Képbeállítási gyorslista, illetve a mobil távirányító app. A minimalista külsejű tévé amúgy szép, semmi csicsa nem került rá, a káva kellőképpen vékony, természetesen vannak VESA-futarok és az óriási, középső fémtalp is stabilan tartja a kijelzőt. Örvendetes, hogy a talp nyakában könnyedén elrejthetsz minden kábelt, sőt, a portokat egy külön takarólemezzel is védheted a porosodás ellen.

OLED-örömök

Az FZ800E-nél az alapszolgáltatásokban nem szenvedsz hiányt, lehet rá streamelni és egy 15 ezer forintos Google Home Mini-vel kiegészítve hangvezérlést is aktiválhatsz, ami nagyon divatos és amúgy hasznos is manapság. A hangzás egészen jó (de azért persze egy soundbar elkel idővel), tudsz streamelni mobilról a tévére és ha nem vagy Google-párti, az Amazon Alexa-integrációt is bevetheted.

Ha a smart-rész kevésbé érdekel, inkább a képminőségben szeretnél az átlagosnál jobbat, ne is keress tovább: a Panasonic egyedi vezérlése csodálatos képet ad az LG-panelen, a Dolby Vision hiányát pedig szépen ellensúlyozza a HDR10+ és a THX-minősítés.