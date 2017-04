Samsung Galaxy S8+ teszt – Nem csak a keret más

A Note 7 vakvágánya után kifejezetten fontos volt, hogy a Samsung egy olyan termékkel rukkoljon elő, mely feledteti a visszahívott modelleket. Hogy ez mennyire sikerült? Maximálisan!

A mobilos csúcskategóriában minden éveben szinte kötelező valami újítással meglepni a felhasználókat a gyártóknak, hisz a már meglévő ügyfeleiket csak így ösztönözhetik arra, hogy az előző év remekbeszabott modelljének cseréje mellett döntsenek és ismételten beruházzanak a legfrissebb csúcskészülékre.

A Note 7 bukdácsolása után a Samsung nem engedhette meg magának, hogy csupán apró finomhangolásokat hajtson végre soron következő csúcsmodelljén, hanem apait-anyait bele kellett adnia, hogy mindenképp visszaszerezze a vásárlók bizalmát. A Galaxy S család legújabb tagjaival pedig úgy tűnik nem lőtt mellé a cég, hisz a mobil számos olyan funkciót kínálnak, melyet bizony ilyen mesterien egybegyúrva még egy készüléken sem láthattunk. A tesztlaborunkban az S8+ vendégeskedett jónéhány napon keresztül, mi pedig alaposan megnéztük, mi mindenre képes Samsung legfrissebb zászlóshajója.

Kávamentesen

A telefon dizájnjában alapvetően egészen hasonló kialakítást kapott, mint a korábbi Edge modellek, hisz a fém oldalszegélyre "ráfolyó" kijelző valamint a hátlap is Gorilla Glass 5-ös üvegborítás védelmét élvezi. Az igazi dizájn-változtatásokat az előlapon találhatjuk, ahol a nyugdíjazott fizikai home-gomb helyére is kijelzőt kanyarított a Samsung, a szinte faltól-falig tartó képernyő pedig valóban lenyűgöző látványt kínál.

Egészen pontosan az előlap 84 százalékát fedi le a 6,2 hüvelykes, SuperAMOLED panel, mely 1440 x 2960-es maximális felbontással és HDR-támogatással áll a rendelkezésünkre; szokatlan 18,5:9-es képaránya pedig tökéletes többablakos munkavégzéssel kecsegtet. A korábbi Home-billentyű helyén található képernyőrészre az S8+ felületén egy virtuális gomb került, mely rezgőmotoros impulzusokkal imitálja a gombnyomást.

Van itt izom

Hardveresen is jelentősen előrelépett a modell, mely a szintetikus teszteken olyan értékeket produkált, mely a tavalyi csúcs SoC-kre köröket vert. Sajnos a Snapdragonos változatot továbbra is kizárólag az amerikai piacon forgalmazza a cég, azonban egy rossz szavunk sem lehet az S8-ban dolgozó Exynos 8895-ös SoC-re, mely egy Mali-G71 MP20-as GPU valamint 4 gigabyte rendszermemória társaságában áll a felhasználók rendelkezésére és kínál folyamatos, komolyabb terhelés mellet is zökkenőmentes, és remekül optimalizált munkamenetet.

A hetes Android-verzióra felhúzott TouchWiz felület rengeteg apró kényelmi funkcióval könnyíti a monumentális készülék használatát; a menü megjelenítése - ha úgy akarjuk - csupán egy pöccintésünkbe kerül, sőt az AppDrawer előcsalogatásának metódusát is személyre szabhatjuk. Ezen kívül aktiválhatjuk az egykezes módot is, sőt a beállításokon belül - energiagazdálkodási megfontolásból - a képernyőfelbontást is néhány érintéssel módosíthatjuk. Mindemellett egy intelligens asszisztenssel is bővült a Samsung mobilos platformja, Bixby pedig saját dedikát gombot is kapott a készülék oldalán, mellyel bekapcsolhatjuk a hangparancsokra reagáló asszisztensünket. Legalább is a gyártó ígérete szerint, hisz sajnos az MI-alapú komornyik egyelőre a hazai környezetben igen csak limitált képességekkel állítható csatasorba, jelenlegi tevékenysége leginkább a Google asszisztens kártyás feed-felületéhez hasonlító kialakítást kínál csupán, illetve a kameraalkalmazásban képes élőben azonosítani a látottakat a szoftver.

Szenzor szenzorhátán

Szenzoros extrákban is bővelkedik a készülék, hisz a hátlapra került ujjlenyomatolvasó mellett, most sem maradt ki a modellből az optikai pulzusmérő, de talán érdekesebb az írisz-szkenner és az arcfelismerős azonosítás megjelenése, melyek még tovább egyszerűsítik a modell használatát és természetesen növelik a készülékünk biztonságát. Az arc-, illetve az írisz-felismerés bekapcsolását követően elegendő aktiválnunk a képernyőt és készülékünk megjelenítőjére pillantanunk és már fel is oldottuk a modellt. Normál fényviszonyok mellett ez szinte azonnali, éjszaka azonban nem biztos, hogy ez a leghatékonabb módja a telefonzár eltűntetésének.

Fotós szemszögből is fejlődött a készülék, és ugyan a hátlapon pihenő 12 megapixeles maximális felbontású képalkotó nem kapott azonnal kiszúrható társkamerát maga mellé - mint az Apple és a Huawei modelljeinél -, azonban továbbra is megmaradt az S7 remek fotóiért felelős F/1.7-es rekeszérték, és ezt már a 8 megapixeles frontkamera is megörökölte, sőt az előlapi szenzor segítségével már UHD-s mozgóképek rögzítésére is lehetőséget kapunk. Nappali képek esetén az automatikus HDR mód életre hívásával gyönyörű színekben pompázó képeket készíthetünk, sőt a viszonylag sebes explonálásnak köszönhetően még a gyors mozgást is tökéletesen rögzíthetjük segítségével.

Emellett akár ellenfényben is problémamentesen fotózhatunk, a kiégéstől nem kell nagyon aggódnunk, hisz a szenzor remekül korrigál. Természetesen ha kicsit szeretnénk a manuális módszerekbe is belekóstolni erre is lehetőséget kapunk a pro mód segítségével. Az éjszakai fotózás során sem nehéz pozitívan nyilatkozni a készülékről, kézből készült felvételeink az automatikus üzemmódban is kellően használható részletességgel és elfogadható zajmennyiséggel jelennek meg, ha azonban egy kis utómunkával szeretnénk feljavítani esti képeinket pro-módban lehetőséget kapunk RAW fájlok mentésére is.

Adatkapcsolatok terén is képes volt kicsit a csúcskategóriától elvárt maximum fölé kapaszkodni az S8+, hisz már az 5.0-ás szabványú Bluetooth-chippel érkezik készülék. Az egyetlen terület, ahol ismételten nem sikerült az áttörés az az akkumulátor, mely a 3500 mAh-s kapacitása ellenére is egészen soványnak bizonyult aktív használat mellett, egy kicsit hosszabb kültéri, maximális fényerejű fotózás során ugyanis egészen látványosan pörögtek lefelé a töltöttséget jelző számlálón az értékek, így ha nem figyelünk oda a megfelelő energiagazdálkodási opciók aktiválására bizony naponta töltenünk kell majd a modellt. Természetesen ez nem túlságosan nagy érvágás, hisz a készülék mellé csomagolt Type-C-s gyorstöltőnek alig kell több mint egy óra, hogy ismételten maximális töltöttséget pumpáljon akkumulátorunkba.

Összegzés

Összességében elmondhatjuk, hogy egy nagyszerű készüléket rakott össze a Samsung, és bizony rendesen fel kell szerelniük telefonjaikat azon gyártóknak, akik meg próbálnak megküzdeni ezen modellel. Mindössze két területen tűnik jelenleg ugyanis támadhatónak a Galaxy S8+, ami nem más mint a üzemidő és az árazás, igaz a kínált innovációk tükrében utóbbi talán mégsem tűnik annyira elszálltnak.