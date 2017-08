Nagyobb kólával adhatom? - kérdezhetné a magyar Samsung szerviz

...legalábbis majdnem ez történik, a hazai ötlet ugyanis egy olyan megoldással újít, mintha egy McDagobert's gyorsétterem autós kiadó ablakához állnánk be.

Kifejezetten érdekes ötletet mutatott be tegnap a hazai Samsung képviselet. A budaörsi Tesco parkolójában egy olyan szervizközpontot nyitottak, amelyik teljesen úgy néz ki, mint egy autós vendégeket kiszolgáló gyorsétterem: az ügyfél behajt a kijelölt sávba, majd a kis ablakon beadja a meghibásodott vagy épp bevizsgálásra szoruló készülékét, csak épp nem gyorsmenüt kap érte, hanem egy átvételi papírt, aztán egy-két óra múlva (amit könnyen eltölthet a környék bevásárlóhelyein és éttermeiben), érkezik az SMS a javítás elkészültéről. Ekkor újra irány a kis ablak, ahol kiadják a készüléket, és mindenki boldog.

Az új ötletben több érdekes csavar is megbújik. Egyrészt, ahogy Gerzsei Attila, a Samsung Smart & Prémium Megoldások üzletágának igazgatója is elmondta, az eddigi trend általában fordított irányt mutatott: az ügyfelek minél kevesebbet lássanak a szervizelésből, legyen számukra egy távoli szolgáltatás az egész, ahol bejelentik a hibát, leadják a készüléket (vagy elszállítják azt tőlük), és pár nap múlva visszakerül hozzájuk. A gyártók többsége mostanában valóban úgy véli, hogy a szerviz fogalma az ügyfeleknek egybecseng a macerával, a bajlódással, olyasmi számukra, mint valami hivatali ügyintézés, amolyan szükséges rossz kategória.

Aztán jött az ötlet, ráadásul pont a magyar képviselet néhány merészebb gondolkodójától: mi lenne, ha pont azt mutatnák meg, hogy az egész pont olyan gyors és egyszerű, mint egy hamburger menüt rendelni az autó ablakán át. És ez a másik csavar: a koreai vezetésű cégek a hírek és tapasztalatok szerint nem épp a rugalmasságukról és az "egye fene, vágjunk bele" hozzáállásukról híresek, a magyar ötlet azonban volt annyira átütő, hogy gyorsan megkapta a megfelelő pecséteket.

Nem fog begurulni, aki ide begurul

Személyesen is megnéztük a mai naptól nyilvánosan hirdetett első drive-through szervizközpontot: a kicsi, de funkcióját teljesen jól ellátó épület könnyen elérhető helyen várja az ügyfeleket a Tesco egyik bejáratának közvetlen közelében, az áthaladás és termékátvétel folyamata is villámgyorsan végigvihető. Korányi Balázs, a szolgáltatást végző TMX Mobile Solution Szerviz Kft. elnöke szerint ráadásul az általánosan előforduló hibák megjavításának legnagyobb részét ott helyben el tudják végezni a kis házikóban ügyködő kollégák. Ha pedig kicsit komolyabb "műtétre" szorul a készülék, akkor sem kell messzire vinni, szó szerint pár perc alatt kerül át a munkadarab a TMX főhadiszállására (ami a Tesco túloldalán található).

Itt szintén jártunk, és bár fotókat értelemszerűen nem készíthettünk, az egyértelműen látszik, hogy hatékony és gyors munkaszervezéssel a beérkező eszközöket villámgyorsan szétszedik, ha kell, hogy aztán a megfelelő alkatrészek cseréjét, javítását, vagy épp a szoftveres beállításokat elvégezzék. Ezután már csak a gyors, de pontos tesztelési lépések vannak hátra, és a csomag máris megy vissza az átvevő ablakhoz, miközben az ügyfélhez már úton is van az elkészülésről szóló SMS.

Egy kis pozitív mítoszrombolás

Ha már a "nagy" szervizt is végigjárhattuk, gyorsan meg is ragadtuk az alkalmat, hogy néhány olyan városi legendát lefejezzünk, amelyek előszeretettel terjednek kommentekben és fórumos bejegyzésekben. Az például a lehető legmesszebb áll a valóságtól, hogy a szervizbe beadott eszközöket "csak picit megpöcögtetik egy pákával", és aztán azonnal jónak minősítik, ha az a működés legkisebb jelét is mutatja. Tényleg olvastunk ilyesmit, nem is egyszer. Ehhez képest az adott problémára szakosodott technikus-csapatok foglalkoznak minden egyes készülékkel, amelyeknek nem tizenkettes villáskulccsal esnek neki, hanem a Samsung által gyártott, a szervizesek visszajelzései alapján folyamatosan fejlesztett célgépekkel.

Az egyik ilyen például tűpontosan képes pozicionálni egy telefont, majd bármilyen emberi beavatkozás és gépi feszegetés nélkül tudja szétszedni azt, így nullára csökkentve annak esélyét, hogy a készüléken sérülés keletkezzen. A javítás végeztével is ugyanilyen akkurátus a tesztelés: egy viszonylag magas hőfokú "kemencében" megvizsgálják, hogy még extrém körülmények között is működik-e az eszköz, pontos gépi mérés mellett próbálják ki a hívásindítást és -fogadást, letesztelik a kezelőszoftvert (és minden esetben frissítik azt a legutóbbi változatra).

Olyan pletykából is pörgött jó néhány az interneten, miszerint ha valaki beadja az alapvetően por- és vízálló telefonját a szervizbe, azt onnantól már óvnia kell minden csepptől és porszemtől, mert a szétszerelés miatt a védelem úgysem lesz már ugyanolyan. Közvetlen közelről néztük végig, hogy a gondos és pontos visszaszerelés (mármint vissza-összeszerelés, csak ilyen szó nincs) után külön teszt szolgál annak mérésére, hogy a készülék megtartotta-e a víz- és porállósági szabványban foglalt értékeit.

Kíváncsiak vagyunk, a magyar ötlet ragadós lesz-e, és mikor kezdenek külföldön is terjedni az autós szervizpontok. Az elgondolás mindenesetre merészsége mellett működőképesnek tűnik, szóval tényleg esélyes, hogy rákap az ügyfélkör is.