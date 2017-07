Segélyhívás közben omlanak össze az androidos mobilok

A jelek szerint a OnePlus és az ASUS okostelefonjai is újraindulhatnak segélyhívás közben.

Vannak helyzetek, amikor mindennél nagyobb szükség van egy okostelefonra: például segélyhíváskor. Amerikában ez a 911, Európában a 112, a gond viszont az, hogy több androidos készülék is összeomlik a számok tárcsázása után.

Hirdetés

A Redditen gombamód szaporodnak a panaszok, amelyek alapján a OnePlus 5 is érintett az ügyben. Még videó is készült róla, ugyanis azóta is meg lehet ismételni a hibát az érintett készülékeken. Amint a segélyhívó tárcsázva lett, nem sokkal később az okostelefon újraindul. Egyesek egyébként sikeresen hívták a számokat korábban, tehát a hiba elszigetelt is lehet.

A OnePlus hivatalosan is felvette a kapcsolatot az érintettekkel, és megkezdte a hiba kivizsgálását. Aki hasonló cipőben jár, az a support@oneplus.net címre írhat.

Mivel a téma felkapott lett, ezért nem telt sok időbe, és kiderült, hogy az ASUS ZenFone modelljeivel is pont ugyanez a helyzet. Jelenleg úgy tűnik, hogy az egyedi tárcsázóprogramok okozzák a bajt, amik nem működnek jól az Android natív keretrendszerével.

Frissítés: a OnePlus már elkészült egy tesztfrissítéssel, amely orvosolta a kellemetlenségeket. Rövidesen mindenki megkapja.