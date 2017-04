Kihalt minden, csak a zene szól: Sony MDR-EX750NA teszt

Nem véletlen az "agybadugós" fülesek sikere: jól kizárják a város zaját, de annyira egyik sem jó ebben, mint a Sony legújabb fejlesztése. Zajtalan városban jártunk!

Igazán remek technológia az in-ear, nem is csoda, hogy olyan népszerű lett a városjárók között, mert kicsi, könnyen elfér a zsebben, ha pedig becuppantjuk a füleinkbe, egészen jól el lehet nyomni a metrót, a várost és úgy minden külső zajforrást. Persze már 600 forintért is kapunk ilyen fülest, ami csapnivaló minden tekintetben, de még a 4-5 ezer forintos modellek között is sok az enyhén szólva kompromisszumos megoldás. A Sony számtalan ilyen in-ear fülest gyárt, és van egy-két igazán izgalmas modell is - mint például a tesztünkön járt 750NA.

Zárd ki a várost!

A 750NA árcédulájára pillantva garantált a szédülés, de mielőtt felkacagva tovább sétálnánk egy olcsóbb modell irányába, vessünk egy pillantást erre a fülesre. Merthogy az ár nem csupán a név, a dizájn és a hasznos kis extrák miatt kúszott 45 ezer forintig. A Sony úgy érezte, hogy a minőségi, akár extra szivaccsal bélelt szilikon füldugók nem szigetelik tökéletesen a külső zajokat, ezért az aktív zajcsökkentési technológiát hívta segítségül. A szokásosnál csupán egy leheletnyivel hosszabb füldugókba így két-két, extra mikrofon is került. Elsőré tartottunk a megoldástól, hogy a nehéz, hosszú dugók kényelmetlenek lesznek és kiesnek a fülünkből, ám a hosszas, egy hónapos tesztünk során abszolút kényelmesnek találtuk a 750NA-t, ami nagyon nagy szó, ugyanis az extra mikrofonok sok helyet igényelnek. A másik aggodalmunk az volt, hogy azu így túl kicsi helyre zsúfolt hangszórók gyatra hangminőséget adnak majd. Itt 9 mm-es, dómrendszerű hangszórókról van szó, vagyis a szokásos és kellő méretet sikerült elérniük a mérnököknek.

Az aktív zajcsökkentéshez azonban megfelelő elektronika és tápellátás is szükséges. Az egyenlőszárú 750NA-ra így viszonylag nagy, az átlagosnál 2-3× nagyobb in-line vezérlő került. Ezen egy miniatűr kapcsolóval aktiválhatjuk a zajcsökkentést, amit egy kis led is jelez, illetve itt található a mikrofon és egyetlen vezérlőgomb is. Ezzel a szokásos módon irányíthatjuk telefonunkat zenelejátszás, hívás közben. Nagyon sajnáltuk és hiányoltuk, hogy sem hangerőszabályzó, sem extra vezérlőgomb nem került ide, sőt, a zsinóron túlságosan távol is van a szájunktól a mikrofon, így telefonhívásnál kénytelenek leszünk egyik kezünkkel felemelni és tartani.

A kábelen tovább haladva még nem a könyök jack csatlakozó következik, hanem közvetlenül előtte egy külön akkumulátor alumínium tokba csomagolva. Ez adja a tápellátást az aktív zajcsökkentő rendszernek, illetve ezt egy kis ablak mögötti mUSB csatlakozón keresztül tölthetjük is. A megvalósítás minőségi, ránézésre és kézbe fogva is egyértelmű, hogy nagyon jó az anyaghasználat, a kialakítás - profi munka a felső kategóriából. Ugyanakkor az alumínium nem biztos, hogy mindenkinek bejön: a telefonhoz nagyon közel van ez az akkupakk, és tok nélkül ha nem is karcolja egy szintén alumínium borítású telefon hátlapját, de nem kellemes, ahogy összesurlódnak. A súly sem elhanyagolható - bár egészen könnyű, azt tudjuk pontosan, hogy minden gramm számít egy mobilnál.

Hangzás

A 750NA tehát alapvetően kényelmes viselet, de a nagyméretű in-line távirányító és az extra akkumulátor mindenképpen okoz némi kényelmetlenséget. Mindezért a hangjával kárpótol a füles. A hangminőségre nem is panaszkodnánk, ugyanis tisztán, szépen szól a 750NA, nem túlozza el a mélyeket, nem zárt, nem bántó. Ugyanakkor csúcsminőségűnek sem mondanánk, valahogy az igazi erő hiányzik belőle.

A 750NA legnagyobb előnye azonban az, hogy egyetlen gombnyomással a legzajosabb belvárosi kereszteződésből is rögtön kiemel minket és elrepít egy csendes tájra, ahol nem dudálnak, ordibálnak a türelmetlen autósok, nem zörög semmi, nem repíti le a metró zaja a fejünket. Mindez azért fontos, mert innentől nem feltétlenül kell maximálisra tekerni a hangerőt, kellemes, közepes vagy akár alacsonyabb hangerőn is szépen, tisztán hallunk mindent. A zajcsökkentés szuperül működik, sőt, ekkora méretben ilyen teljesítményt elérni igazi bravúr, de azért azt hozzá kell tennünk, hogy a nagy zajszűrős fülesek ennél jobb izolálásra, zajcsökkentésre képesek. Ugyanakkor a 750NA mindezt in-ear kivitelben hozza és leszámítva a kényelmetlen akkumulátort, valamint a nagy, mégis túlzottan szimpla távirányítót, mobilis. A lítium-ion akkumulátor kb. 16 órás üzemre elegendő, ami egészen jó értéknek számít, ha pedig mégis lemerülne, normál fülesként tovább használhatjuk.

Összegzés

Nagyon tetszett a kényelmes in-ear kialakítás, a minőségi anyaghasználat, a sokféle választható szín, a jó hangminőség, de leginkább az aktív zajcsökkentés! Ez utóbbi csodálatos adomány a városban, bár tény, hogy cserébe jobban kell figyelnünk, hogy ha nem is halljuk, legalább lássuk a városi veszélyeket. Ami nem tetszett, az az in-line távirányító, ami nagy, messze van és keveset tud, valamint az akkumulátor, ami azért akárhogy is nézzük, kényelmetlen.