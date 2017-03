Tényleg androidos lesz az iPhone- és Pixel-gyilkos

Már Eric Schmidt is megerősítette, hogy Andy Rubin okostelefonja Androidra épít.

Andy Rubint az Android operációs rendszer atyjaként ismerjük, idővel azonban elhagyta a Google-t, és saját, új kalandokba vágott. Némi időt a robotokkal foglalkozott, majd az új projekt keretében egy olyan csúcskategóriás okostelefon fejlesztésébe kezdett, ami az Apple iPhone-okat és a Google Pixeleket is megszorongathatja.

A legutóbbi fotó, amit Andy Rubin kedvcsinálóként közzétett, bizonyítékul szolgált arra a pletykára, hogy az Essential okostelefon is Android operációs rendszerre épít majd.

Ezt az információt most maga Eric Schmidt is megerősítette a Twitteren. Ez önmagában annyira már nem meglepő, de legalább tudjuk, hogy a szinte teljesen keret nélküli okostelefon valószínűleg a Google szolgáltatásaival együtt érkezik.

Az továbbra is jó kérdés, hogy vajon mennyire módosítja az Android kezelőfelületét Andy Rubin csapata. Valószínűleg a gyors frissítéseket is szem előtt tartják, de új élményt is kínálnának egy trendi hardveren.

A legutóbbi tweetek alapján egyre közeledik az újdonság bemutatója, remélhetőleg már nem kell rá sokat várnunk.