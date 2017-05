Tényleg jön a OnePlus 5

A OnePlus végre hivatalosan is megerősítette: nyáron jön az új csúcskészüléke, a neve pedig OnePlus 5 lesz.

Az egyre sokasodó pletykáknak hála egy ideje már tudjuk, hogy közeledik a OnePlus 5, és azt is, hogy miért nem OnePlus 4 lesz a neve a következő zászlóshajó-gyilkosnak. A OnePlus most azonban végre hivatalosan is megerősítette mindezt.

A gyártó a The Verge-nek árulta el, hogy a készülék idén nyáron jelenik meg, tehát az eszköz érkezésére június és augusztus között számíthatunk. Az is biztossá vált, hogy a neve OnePlus 5 lesz.

Miért nem OnePlus 4? Kínában a 4 nem túl szerencsés szám, és bár sokaknak furcsa lehet az ugrás, a OnePlus mégis kihagyja a 4-et.

A specifikációkat tekintve egyelőre semmi sem biztos. Ha hinni lehet a szó-beszédeknek, akkor a Snapdragon 835-ös lapkát 8 GB RAM, illetve akár 128 GB tárhely egészíti majd ki. Szó esett már 23 megapixeles dupla hátlapi kameráról is, egyesek pedig nagy akkut emlegetnek.