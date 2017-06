Ezt nézd, ott lapul a OnePlus 5!

Dupla kamera és 3300 mAh-s akku lesz a készülékben, ami kisebb, mint a OnePlus 3T.

A OnePlus a Twitteren üzent, és azt kérte, hogy a fenti képen nézzük meg az árnyékos részt. Majd mondjuk el, hogy mit látunk. A "see" szót pedig "5ee"-ként írta le, vagyis egyértelmű, hogy a OnePlus 5 lapul a képen a OnePlus 3T alatt, és kisebb a tavalyi zászlóshajógyilkosnál.

Hirdetés

Emellett más érdekességek is akadnak. Kiszivárgott néhány mondat, amelyeket a OnePlus a készülék reklámozásához használ majd fel. Az egyik a dupla kamerára hívja fel a figyelmet, és egyébként a doboz oldalán is rajta lesz. A dupla kameráról több pletykát is hallottunk már, a fejlesztését pedig a DxO segítette.

Szivárgások akadtak a Weibón is, a kínai mikroblogon. Ezek alapján a OnePlus 5-be egy 3300 mAh-s akkumulátor kerül. Ez kisebb, mint a OnePlus 3T 3400 mAh-s energiaforrása, és passzolna Pete Lau ügyvezető azon kijelentéséhez, amely szerint a OnePlus 5 lesz a leglaposabb zászlóshajó.