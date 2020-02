A virtuális valóságban találkozott halott lányával egy anya

Az internet két táborra oszlott a történet kapcsán. Egyesek szerint a gyász és a megnyugvás új módszerét látták, mások szerint gusztustalan húzás volt.

Egy dél-koreai tévécsatorna sugározta azt az adást, amelyben nyolc hónapos előkészítő munka után egy anya újra "találkozhatott" 2016-ban elhunyt lányával. Nayeon annak idején egy gyógyíthatatlan betegségben szenvedett, és Jang Ji-sung, az anya teljesen érthetően azóta sem tette túl magát az elvesztésén. Erre a történetre építette fel a "Találkoztunk" című tévés műsort a csatorna, amely a virtuális valóságban rövid időre visszahozta a halálakor hétéves kislányt az életbe.

Jang Ji-sung mindenesetre nagyon pozitív élményként emlékszik a találkozásra. "Talán a valódi mennyországban voltam" - mondta.

"Találkozhattam Nayeonnal, aki mosolyogva beszélt hozzám. Rövid ideig tartott, de nagy boldogságot okozott. Rég várt álmom vált valóra."

Az alábbi, tízperces részletben látható, hogy a kislány arcát, testét és még hangját is felhasználták a virtuális élmény tökéletesítéséhez - a műsor maga eleve több részen keresztül mutatta be az előkészületeket, és az utolsó epizódban érkezett el a tényleges találkozás. Az anya láthatóan könnyeivel küszködik, miközben "beszélget" a kislány avatárjával, és blogjában is azt írta: reméli, a nézők ezután mind szeretettel emlékeznek majd Nayeonra.

Jöttek is persze meghatott üzenetek, de mind az anya, mind pedig a tévécsatorna kapott bőven kritikát és elutasítást is. Az ellenzők szerint az, hogy virtuálisan az elhunytakra emlékeztető avatárokkal zaklatják a hozzátartozókat, épp a gyász utolsó fázisát, az elfogadást bolygatja meg. Minden haláleset után eltelik persze jó sok idő addig, míg a rokonok és barátok túljutnak a dühön, a hitetlenkedésen, a tiltakozáson és a többi szokásos fázison, de egy idő után az számít egészségesnek, ha képesek túljutni a tragédián, eltenni magukban a történteket és tovább folytatni az életüket. A kritizálók szerint ez az egész VR alapú próbálkozás egyszerre becsapás, gonosz játék az érzelmekkel, és a gyász folyamatának meghosszabbítása. Lehet persze, hogy egyes alanyok jól fogadják a dolgot, de az ilyesminek nagyon mély pszichológiai kockázatai vannak.

Jang Ji-sung azóta megszüntette a blogját, a tévécsatorna pedig nem nyilatkozik arról, tervez-e még hasonló műsorokat. Kommentben ti is megírhatjátok, szerintetek szép gesztus, vagy szándékos szívfacsarás volt-e a műsor, és segíthet, vagy inkább árthat az elhunytak visszaidézése digitális formában.