Még erősebb lett a legvékonyabb gamer laptop

Az ASUS nagyot villantott a tavalyi Computex kiállításon a világ akkori legvékonyabb gamer laptopjával: a Zephírus most megkapta az idei ráncfelvarrást.

A tajvani cég Republic of Gamers márkájának egyik 2017-es nagy dobása az volt, hogy képesek voltak egy igazi gamer laptopot mindössze 1,7 cm vastagságú (vagy inkább vékonyságú) házba bepréselni úgy, hogy ebbe belefért egy i7 7700HQ processzor, 16 GB RAM, egy maximum 512 GB-os SSD, és ami a lényeg, még egy dedikált GeForce grafikus vezérlő is. Az addig elérhető böszmeteg gamer monstrumok mellett elég nagyot szólt az újítás, és most jön a folytatás.

A Zephyrus M névre hallgató, GM501-es modellszámmal ellátott laptop immár a világ legvékonyabb olyan gamer laptopja, amely 8. generációs Intel Core processzorral és dedikált grafikus vezérlővel rendelkezik. De nem csak a processzor évjárata változott, jött még néhány további finomság is.

A vékony erőmű akár 8. generációs Intel Core i7-8750H processzorral, 16 GB-os DDR4, 2666 MHz-es kétcsatornás memóriával, és NVIDIA GeForce GTX 1070 grafikával is rendelhető, háttértárként pedig tartalmazhat akár egy 512 GB-os M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 SSD-t és egy 1 TB-os Seagate FireCuda SSHD-t is. 15,6 hüvelykes IPS ijelzője kifejezetten gyors, 144 Hz-es képfrissítéssel és 3 ms válaszidővel jeleskedik, a szaggatásmentességet az NVIDIA G-SYNC garantálja, a színreprodukció és kontraszt a kifejezetten széles, 72 százalékos NTSC színskála eredménye, ami ráadásul élethű színeket garantál akár 178 fokos betekintési szögből is.

- hang + erő

Ahhoz, hogy egy ilyen vékony gépházban egy ekkora teljesítményű motor dolgozzon, vagy egy durva hangerejű, helikopterek szintjén pörgő ventillátor szükséges, vagy egy okos megoldás: a Zephyrus M esetében nem kell hallásvédelem, ugyanis a ROG Aktív Aerodinamikai Rendszer igyekszik a hűtást maximumon, emellett a hangerőt minimumon tartani. A gépház fedele egy alulsó oldali nyílást rejt, amely egy 9 mm magas légkamrához vezet. A hagyományos laptopokhoz képest az AAS 20%-kal több helyet ad a levegő keringetésének, így 32%-kal növeli a légáramlást és 20%-kal csökkenti a belső hőmérsékletet.

Mindezt ismét úgy kell elképzelni, mint az előző modell esetében: ezúttal 1,75 centi vastag a gépház, ami használat közben kissé megemelkedik úgy, hogy a felhajtott kijelző rész megtámasztja, és ezáltal hátul egy kis rés alakul ki az asztal és a gépház alja között (ezzel 1,99 centire emelkedik a Zephyrus hátulja).

A négy szakaszos pormentesítő kialakítás nyitott fedél mellett megakadályozza a por részecskék és a szennyeződések bejutását a rendszerbe, míg az Anti-Dust Cooling rendszer hatékonyan vezeti ki a por részecskéket és a szennyeződést a csatornákon keresztül, hogy a rendszer stabilitásának és élettartamának növelése érdekében megakadályozza azok felgyülemlését a hőelvezető bordákon. Két nagy teljesítményű, kettős kivezetésű ventilátor fújja keresztül a levegőt az ultrakeskeny bordákon, miközben az egyedülálló hűtőcső-architektúra egymástól függetlenül hűti a CPU-t, GPU-t és a chipkészlet tápkomponenseit.

A Zephyrus M rendelkezik a világ első cserélhető GPU módjaival, így a gamerek egy energiatakarékos és egy dedikált grafikus mód között választhatnak. Az Optimus energiatakarékos mód leállítja a NVIDIA G-SYNC-et, meghosszabbítva az akkumulátor élettartamát, hogy akár hat órán keresztül tudj böngészni Wi-Fi-n keresztül. A G-SYNC mód aktiválja a dedikált grafikát, lehetővé téve a gamerek számára, hogy a legtöbbet hozzák ki az NVIDIA GeForce GTX 1070 grafikus kártyából a legjobb gaming élmény érdekében. Mindkét mód könnyen elérhető a ROG Gaming Center műszerfalán.

Naná, hogy idén is folytatódik a fényorgia, és az Asus itt sem akart lemaradni. Az Aura Sync segítségével a gamerek személyre szabhatják és összehangolhatják a fényeffektusokat az Aura Sync-képes gamer egérekkel, fejhalgatókkal, billentyűzettel és egyéb kiegészítőkkel. Az Aura Sync számos előre beállított világítási módot kínál, beleértve a szín ciklust, zene szinkronizálást és a CPU hőmérsékletet. Mindenki saját preferenciája szerint személyre szabott színsémákra is beprogramozható.

Felkészülni, vigyázz

Oké, most már nem húzhatjuk tovább az ár-kérdést sem: a Zephyrus M bruttó végfelhasználói ára 599 900 forinttól indul majd. A magyar boltokban júniustól lehet őket keresgélni.