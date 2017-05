Belépőszinten tarolna a Dell asztali gamer-PC-je

Mindössze 600 dollárért már létezik Inspiron Gaming Desktop, de persze jóval ütősebb gépet is kérhet az, aki olcsóbb, de komolyabb gamerkonfigurációt szeretne.

A Dell az Alienware gépei mellett is igyekszik elérni a gamereket, ami azt jelenti, hogy olcsóbb megoldással állt elő a Computexen. Ez lett az Inspiron Gaming Desktop, ami már 600 dollárért vihető. Persze van jóval drágább is.

A szürke alumínium ház és a fekete műanyag elemek nem túl hivalkodóak, meglehetősen visszafogottak. Persze azért némi kék LED-es világítás utal rá, hogy nem egy normál PC-vel van dolgunk.

A Dell ezúttal AMD processzorokra szavazott: az alapmodellbe egy hetedik-generációs AMD A10-9700-as APU kerül, de akár Ryzen 7 1700 is kérhető.

A videokártya Radeon RX 560 lehet 2 GB memóriával, vagy a gyorsabb Radeon RX 580. Választható továbbá GeForce GTX 1060, 6 GB memóriával. Aki igazán erős gépet szeretne, az dual-GPU-t is kérhet.

Memóriából az alapot 4 GB DDR4-es RAM jelenti, de 32 GB is befér a Windows 10-zel vagy Ubuntuval működő PC-be. A 3,5 hüvelykes, 500 GB-os HDD-től egészen a 256 GB-os M.2-es SSD-ig lehet merészkedni, de van öt foglalat, tehát több adattároló is elfér, és még a folyadékhűtés is támogatott.

