Felpimpelt szórakozás: HyperX Alloy Elite teszt

Eddig jó érzékkel tenyerelt a Kingston a gamer perifériák világának közepébe, de kérdés, hogy a legújabb Elite billentyűzet tényleg annyira elit-e, vagy csak nevével próbálja ezt elhitetni velünk.

Gamer perifériát gyártani manapság hatalmas üzlet - feltéve, hogy tényleg jól sikerül. Ellepte a piacot ugyanis a piros-feketére színezett, ám minőségét és tudását tekintve bóvli periféria, legyen az headset, billentyűzet vagy egér. Sokszor az is előfordul, hogy ugyanaz a gyártó készít nagyon jót és egészen felejthetőt is. A minőséget bizonyos szinten mutatja az ár, de ettől még lehet szolgáltatásaiban és tudásában elmaradott egy vadonatúj periféria is.

A Kingston a HyperX gamer márkanév alá sorolta be játékosoknak szánt perifériáit. Elsőként a Cloud fejhallgatókkal indított, amelyek szép sikereket értek el hazánkban is, mert jól sikerültek és megfizethetők. Ezt követte jó nagy kihagyással egy egér és egy billentyűzet. Az egér nem rossz, de az érzékelője nem a legújabb, igaz, cserébe az ár sem szállt el túlságosan. A billentyűzet az Alloy FPS nevet kapta és mi is teszteltük megjelenésekor. Itt Blue Cherry MX kapcsolók, fém váz és egyszínű háttérvilágítás fogadott. Az Alloy FPS-t nem titkoltan az FPS-rajongóknak készítette a cég, és ezzel a felkiáltással kihagyták belőle a makrórögzítési opciót, az extra gombokat és még szoftver sem készült hozzá. Nem is kellett sokat várni, máris itt a folytatás, az Alloy Elite, ami nevében is mutatja, hogy nem csupán az FPS utóda, hanem annál jobb is akar lenni.

Plusz egy csík

Az új HyperX billentyűzet tervezésénél látható módon sok kritikát megfogadtak a tervezők. Az Alloy FPS minőségi volt ugyan, de fapados minden tekintetben. Az Elite-ről ez már nem mondható el, de előbb nézzük, mi került az ujjaink alá ezúttal. A dizájn most is a fekete-piros színkombinációt követi, fehéren mindössze a HyperX logó díszeleg a jobb felső sarokban. A ház felső része masszív fémből készült és tökéletes tartást biztosít. Az alsó rész is strapabíró, és az elődnél sokkal nagyobb gumitappancsokat kapott az alsó élen, illetve a kihajtható lábakon is, így azok nem esnek le 1-2 hónap használat és tologatás után. A gombok most is a klasszikus kialakítást követik felső felület tekintetében, így ha nem hajtjuk ki a lábakat, akkor is felfelé emelkednek a felső sorokban lévő gombok, hogy könnyebben elérhessük őket a csuklónk felemelése nélkül. Újdonság az Alloy Elite-nél a csuklótámasz, aminek mi személy szerint nagyon örülünk, ráadásul a betűk alatti, baloldali rész érdesített. A felpattintás és a forma kényelmes, azonban érdekes módon nagyon csúszós a felület, így pedig lecsúszik róla a csuklónk, amit emiatt tartani kell és ez bizony kényelmetlen. Persze vélhetően idővel ez a csúszósság elmúlik, de első benyomásként nem jó érzés.

Ettől elit az Elite

A hagyományos gombkiosztás ezúttal sem változott, semmiféle átrendezéssel, extra gombokkal nem bajlódott a HyperX. Ehelyett felül egy elkülönülő szekciót illesztett a billentyűzethez, aminek a nútjában fénycsík rejlik. Ez megvilágítva igen jól néz ki, illetve ügyesen választja el az extra funkciókat. Itt ugyanis már kapunk jó néhány plusz gombot. Bal oldalon a világítást vezérelhetjük: a fényerőt és a világítási effekteket. A Cherry MX Red kapcsolókban piros LED-ek bújnak, így az RGB színkavalkád ezúttal is elmarad. Egy harmadik gomb is található itt, ez a Game mód, ami letiltja a felesleges Windows vezérlőgombokat. Fontos megjegyezni, hogy a Cherry MX Red utálata, nem kizáró tényező, hazánkban is elérhető lesz az Alloy Elite Brown és Blue kapcsolókkal is.

A jobb oldalra kerültek a nagyon hasznos kiegészítések, mégpedig a multimédia vezérlők. Itt a lejátszást irányíthatjuk, illetve a gépet némíthatjuk le. A hangerőszabályzó a Windows hangerejét vezérli és egy henger alakú görgő, amit roppant egyszerűen és gyorsan kezelhetünk - nagyon hasznos kiegészítés.

Az Alloy FPS-nél nagyon sokan szerették, hogy az 1234 és WASD gombokat le tudták cserélni a dobozban mellékelt ezüst színű, kevlárhatású felülettel ellátott gombokra. Ez az Alloy Elite-nél is a csomag része és mi is lecseréltük, mert egyrészt jól néz ki, másrészt tényleg kellemes a tapintása. Az Alloy Elite egyébként US-kiosztású és nem is várható, hogy magyar szitázással piacra dobják.

Játék, játék, gépelés

Megérkezése után azonnal bevetettük az Alloy Elite-et és amellett, hogy jó pár cikket elkészítettünk rajta, a játék sem maradt el - többnyire FPS, kaland és némi MOBA. A Cherry MX Red kapcsolók halknak nevezhetők, a taktilis tulajdonságuk kiváló: gyorsak és sokkal puhábbak, mint például a Blue változat. A gombok felülete és síkjuknak görbülete is ideális, de a csuklótámaszt annak csúszóssága miatt hamar lepattintottuk. A hangerőszabályzó éppen jó helyen van, azonnal meg is szoktuk, ahogy a multimédia-vezérlők is kapóra jöttek munka közben. A világítás igen erős fényű, ami jól mutat, de az effektek nem különösebben fantáziadúsak. Sajnos az Alloy FPS óta eltelt idő nem volt elég arra, hogy szoftvert is kapjunk, így ez ismét elmarad, így sem makrózás, sem szoftveres világításvezérlés nem érhető el és profilokat sem kapunk. A két USB csatlakozóval operáló Alloy Elite egy Pass-Through USB 2.0 csatlakozót is kínál, ami adatátvitelre és töltésre is használható. Ez kényelmes helyen van és például telefontöltésre ideális. A dobozt akárhogy ráztuk, az extra gombokon és a csuklótámaszon kívül más nem esett ki, vagyis az Alloy FPS-hez csomagolt pofás hordtáskát az Elite-hez már nem kapjuk meg.

Összegzés

Összességében elégedettek vagyunk azzal, ahogy a HyperX halad a gamer billentyűzetek fejlesztésével, bár egy kicsit le van maradva az RGB-világítás és a szoftveres konfigurálhatóság hiánya miatt. Az Alloy Elite hazai 44 990 forintos kezdőára egy kissé borsos, tekintve a konkurenseket, ahol ennyiért már szoftvert és olykor-olykor RGB világítást is kapunk.

Remélhetőleg idővel mérséklődni fog mondjuk 38-40 ezer forintra és akkor nem csak megépítési minősége, de ár/érték aránya miatt is ajánlani tudjuk majd azoknak, akik csak egy jó mechanikus billentyűzetet szeretnének és nem fáj nekik az a néhány hiányosság.