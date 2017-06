Július 27-én jönnek a Threadripper CPU-k

Négy új processzorra számíthatunk, amelyeket az új X399-es lapkakészletre építő alaplapok kísérnek majd.

A tervek szerint az AMD július 27-én dobja piacra a Threadripper processzorok egy részét. A HEDT processzorok a csúcskategóriát igyekeznek kiszolgálni.

Ugyanettől a naptól kezdve érkeznek az asztali gamer-PC-k és munkaállomások Threadripper CPU-val.

Elméletileg négy processzorra számíthatunk, két 12-magos és két 16-magos modellre. Az idei év végéig összesen 9 Threadripper CPU lesz a frontvonalban.

Az új chipek új foglalatot is használnak, méghozzá a TR4-et. Értelemszerűen a Threadripper CPU-kat új alaplapok is kísérik majd, amelyek már az AMD X399-es lapkakészletére építenek. Néhány már a Computexen is látható volt.

A Threadripper processzorokra készül a Dell is az Alienware PC-kkel, illetve 2017-ben exkluzív OEM-partner lesz az előre épített, 16-magos Ryzen Threadripper processzorral szerelt asztali gépek kategóriájában.