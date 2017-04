Nagyképű gamer - TESZT: LG 34UC79G monitor

Óriási képátló, megdöbbentően jó paraméterek, mégis elérhető ár? Az LG jól tudja, mire vadásznak a felhasználók. Szemügyre vettünk egy monitort, ami nem hibátlan, de szerethető.

Kissé olyan érzésünk volt, amikor megkaptuk tesztre az LG 34 colos gamer monitorát, mintha a mérnökök megpróbáltak volna egyszerre minden manapság hangzatos extrát belezsúfolni egyetlen monitorba, miközben az árat olyan alacsonyra viszik, amennyire csak lehet. Persze valahol előbb-utóbb engedni kell, vagy szolgáltatásban, vagy minőségben, vagy árban, ezért is olyan izgalmas, hogy ezúttal miként sikerült egyensúlyoznia az LG-nek.

Hirdetés

Vérbeli külső

Persze ennyi pénzből ekkora méretben csodát nem lehet tenni, némi kompromisszumra azért szükség volt a tervezéskor. Ez azonban első ránézésre nem látszik: a talp vékony, stabil és elegáns, a 34 colos panel enyhén ívelt és látszólag kávamentes. Persze ez csak a dizájn, valójában van keret, de nem borzalmasan széles, így nagyon jól mutat a monitor bármelyik asztalon. A talp és az oszlop kialakítása okos, sikerült megoldani a döntést és a magasságállítást is, aminek hasznát fogjuk venni.

Ami kimaradt, az a forgatás, de erre nem is lesz olyan nagyon szükség. Az íveltség hasznáról tévé esetében már szólunk (néhány rossz szót), viszont monitornál valóban előnyös, ha egy kicsit meghajlítják a kijelző síkját. Ez különösen a szuperszélesvásznú, vagyis 21:9-es monitoroknál mellbevágó élmény és mily véletlen, az LG 34UC79G éppen ilyen monitor! Az ív ugyanakkor nem olyan agresszív, mint a Samsung hasonló monitoránál, ezért aki kicsit fázik az íveltségtől, ettől talán még nem fog kifutni a világból.

A bemeneteknél a HDMI obligát (sőt, kettőt is kapunk!), ahogy a DisplayPort sem maradhatott le, extraként pedig egy USB 3.0 hub szolgál, ami bizony hasznos tud lenni. Beépített hangszórót nem kapunk, az OSD-menüben pedig a megszokott joystickkal navigálhatunk - kényelmes és egyszerű megoldás.

Okos belső trükkökkel

LG monitorról van szó, így természetesen IPS panelt kapunk, a nagy trükk pedig a felbontás, ami 2560×1080 pixeles. Ez 34 colon bizony nagyon kevés, akárki akármit mond - 100 százalékos Windows 10 skálázásnál jó nagyok az ikonok, a weboldalak és úgy minden. Akit zavarnak a pixelek, az bizony fanyalogni fog, ezért azt javasoljuk, hogy munkára, képszerkesztésre ne is ezt a monitort válassza - oda a 3440×1440 az ideális, amivel élesebb, szebb képet és főleg vertikálisan nagyobb asztalfelületet kapunk. Ha azonban a munka, illetve tanulás során egy átlagos felbontás is megteszi, az igazi célunk a játék, akkor jó hír ez a pixelszám, ugyanis már egy kb. 70-80 ezer forintos videokártya is meghajtja natív felbontásban, 60+ fps sebességgel. A 21:9-es képátló az, amiről érdemes kicsit bővebben szólni. A PC-s játékok hatalmas előnye, hogy rugalmasak, vagyis a legtöbb 3D-s játékot ma már tetszőleges felbontásban futtathatjuk - a játék motorja skálázódik. A 2560×1080-as 21:9-es képarányt egyre több játék támogatja natívan, amire azért van szükség, mert nagyon nem mindegy, a játék miként használja ki az extra szélességet. Ugyebár szélesedik a látószög, illetve többet látunk az oldalsó részekből, azonban a játékok nem mind viselkednek így: néhány címnél például a kezelőfelület ikonjai, a státusz csík stb. nem skálázódik, de a Borderland: Pre Sequelnél olyan hibával is találkoztunk, hogy hiába az átskálázott 3D-s kép, a sebesülés, robbanás stb. során használt effekt-réteg maradt 16:9-es, így ezek a kép közepe környékén jelentek meg, ami egyeseknek zavaró lehet.

De a felbontás nem minden, és itt is kapunk extrát az LG 34UC79G modelltől. Hiába a 150 ezer forint körüli ár, az ívelt, 21:9-es kijelző, kapunk FreeSyncet is, méghozzá 144 Hz-es vertikális frissítés mellett! Ez utóbbi nagy szó, ráadásul az alacsony felbontásnak köszönhetően egy RX 580 szépen meg is hajtja a legtöbb játékot 60-120 fps környékén, így a FreeSync jól kihasználható. Persze az se tegyen le feltétlenül erről a monitorról, aki például egy GTX 1060 mellé vásárolná, ugyanis a 144 Hz-et akkor is ki tudja használni és ez bizony előnyt jelent játék alatt, csupán az adaptív frissítés szinkronizálása marad el. Ez nem csoda, az Nvidia nagyon nagy felárat kér a G-Sync technológiáért.

A másik, hihetetlen ígéret, amit a monitor dobozán, weboldalán stb. láthatunk, az az 1 ms-os válaszidő. Nos, ez valóban igaz, de csak egy trükkel. Nem az IPS-technológia ugrott ekkorát, csupán trükkel, PWM háttérvilágítással oldották meg a gyorsítást, ami bizony fárasztja a szemet.

Játékosok előnyben

A teszt során amelyik játék támogatta a 21:9-et, ott lenyűgöző volt a 34UC79G: óriási belátható terület, 144 Hz-es frissítés, gyors válaszidő és jó képminőség. Sajnos némi IPS-glow jelenséget tapasztaltunk és ha valamivel, hát az alacsony fényerővel nem voltunk megelégedve.

A monitorhoz jár egy windowsos beállítóprogram is, ami igazán kényelmes, nem kell az OSD menüben keresgélnünk. Ez a monitor nem tökéletes, de játékra már igen-igen jó - a 70-80 ezer forintos, full HD-s 27 colos monitorokhoz képest valós, kihasználható extrákat kínál. Aki GeForce videokártya mellé választaná a monitort, annak a szimpla 144 Hz-es, fix frissítés kapóra fog jönni, Radeonnal pedig a FreeSyncet is aktiválhatjuk.

Annak ajánljuk az LG 34UC79G monitort, aki tényleg sokat szeretne játszani, mert itt minden paraméteret és szolgáltatást ehhez igazítottak. Egy Radeon RX 570/580 mellé szuper választás, de az új Vega-alapú kártyáknak is ideális társa lehet ez a megfizethető és szép monitor.