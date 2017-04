Ingyenes ráncfelvarrás - TESZT: MSI Gaming X Radeon RX 580

Ráncfelvarrás, átcímkézés, vagy ingyenes gyorsítás: akkor most átverés az RX 580, vagy jótett és kinek érdemes váltania? Leteszteltük.

Nem szépítjük, már tesztünk elején lerántjuk a leplet az AMD trükkjéről: az RX 580 nem más, mint egy ráncfelvarrás és átcímkézés. Ezzel a trükkel már számtalanszor élt az AMD és bizony volt úgy, hogy a csalódott felhasználók becsapva érezték magukat. Ezúttal azonban nyílt lapokkal játszik az AMD és az igazi újdonság, a Vega GPU megjelenését sem fogja emiatt eltolni.

Régi ismerős egy apró csavarral

Az RX 580 és az RX 570 is a Polaris 10 GPU-ra épül, ami ma már olcsón és alacsony hibaszázalékkal gyártható. A kiforrott technológia előnyeit nem mindig kapja meg a vásárló, most azonban ennek áldásos hatását élvezhetjük az 500-as szériánál, ugyanis a jól sikerült chipeknél alapos órajelemelést kapunk, illetve egy fontos újdonságot is bevezettek. Ez nem más, mint a dinamikus órajelszabályzás és fogyasztás optimalizálása azzal, hogy a minimális és a maximális memóriaórajel állapotok közé egy köztes fokozatot is beépítettek. Az RX 400-as szériáig bezárólag eltérő felbontású, többmonitoros rendszernél a Radeonok VRAM-ja teljes sebességen üzemelt, illetve videolejátszásnál is indokolatlanul sokat fogyasztottak az AMD kártyái. Ezeket a gondokat orvosolták az RX 500-as szériánál, így ezekben az esetekben jelentősen jobb fogyasztást kapunk az új kártyákkal. 2D-módban, illetve teljes terhelésnél mindez nem különösebben jelentkezik, mivel az új modelleknél amúgy is magasabbak az órajelek.

Dupla fagyasztás VI

Referencia modell nem igazán készült az RX 500-as kártyákból, az AMD a kártyagyártók fantáziájára és merészségére bízta az új VGA-kat. Az MSI élt is ezzel a szabadsággal és máris 4 RX 580-at dobott piacra. Az "X"-szel, illetve "+"-szal jelölt változatok az extrák a Gaming szériában, és kivétel nélkül órajelemelést takarnak. Tesztünkre a Gaming X változat érkezett, amelynél az MSI a GPU órajelét emelte meg 1380 MHz-re - ez nem kimondottan agresszív, mindössze 40 MHz-cel több, mint a gyári alapérték. Amint azonban az MSI Gaming Appját is feltelepítjük, az OC-módot is aktiválhatjuk, ami kicsit feljebb, 1393 MHz-re tornázza a GPU órajelét. Ami csak OC-módban változik, az a GDDR5 VRAM effektív 8 GB-os órajele, de itt is csupán 4×25 MHz-et kapunk extraként. Persze a manuális tuningnak semmi akadálya, ehhez jól használható programot is kapunk az MSI-től.

Hogy a tuning során a melegedéssel, leszabályzással, fagyással ne kelljen bajlódnunk, az MSI a Twin Frozr VI hűtési rendszert szerelte a kártyára. Ez a két ventilátoros, két kártyahelyet elfoglaló hűtő kellően robosztus és csendes, sőt, tartós terhelés mellett sem válik zavaróvá. Külön jó hír, hogy félpasszív vezérlésű, így 2D-módban egyszerűen lekapcsol. A világítás sem maradt le, ezt is programozhatjuk a mellékelt program segítségével.

Kis hűhó, szerény gyorsulás

Az apró finomítást és órajelemelést leszámítva semmi nem változott: az RX 580 egy 8 GB-os kártya (a 4 GB-os modellt inkább kerüljük, hacsak nem mellbevágóan olcsó), amely 1080p-ben bármely játékot 60 fps-sel vagy gyorsabban futtat és stabilan játszható sebességet nyújt 1440p felbontásban is. Nagyon jól futnak rajta a Vulkan API-t használó játékok és a DirectX 12-től sem esik kétségbe. Az előd, RX 480-hoz képest 5-8, néhány helyen 10 százalékos gyorsulást kapunk, ami ahhoz nem elég, hogy az RX 400 tulajdonosokat rávegye a váltásra vagy forradalmat hozzon a középkategóriában. Arra azonban elegendő, hogy egy hajszálnyival maga alá gyűrje a hasonló árazású GeForce GTX 1060 6 GB kártyákat - de azért nem annyival, hogy egy elvakult Nvidia-fanatikust is megtérítsen. Az AMD eredeti terve az, hogy az RX 500-as széria váltja az 400-as családot, méghozzá áremelés nélkül. Az MSI Gaming X RX 580 8 GB kártya ára most még nem éppen ideális, a 103 ezer forint várhatóan hamarosan esni fog valamelyest, ami csak javít a piaci helyzetén. Váltani R9 380-tól lefelé érdemes, itt már tekintélyes gyorsulásnak leszünk szemtanúi, de GTX 10 és RX 400 tulajok inkább várják meg a "valódi" RX 500-as Vega kártyákat.