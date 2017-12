Nem céllövöldés egér: Razer Basilisk teszt

Lehet még fokozni a DeathAddert, vagy kár erőlködnie az egérgyártóknak? A Razer új megközelítésből futott neki a gamer rágcsálóknak, de vajon megint sikerül az aranylövés?

Megjelenése óta jól teljesít a DeathAdder-család, mint profi gamer egér, de legnagyobb szerencsénkre a Razer nem csupán egyféle dizájnról akar végtelen bőrt lehúzni - ennek eredménye a Basilisk. Az őszi IFA kiállításon már volt alkalmunk kipróbálni pár percre az új egeret, de most végre tesztlaborunkban hetekig nyúzhattuk, hogy megtudjuk, mire is képes az újfajta dizájn. Merthogy ez az a termék, ahol a Razer nem csupán a dizájnt változtatta meg, a belsőt is átalakította és szoftveresen is nagy változásoknak lehetünk szemtanúi.

Új, de ismerős

A szintén játékosok kezébe tervezett egér nem a legdrágább a piacon, de olyan felszereltséggel büszkélkedhet, amivel csak nagyon kevés vetélytársa veszi fel a versenyt. A DeathAdder elnyújtott, hosszúkás dizájnja helyett az új, Basilisk-irány a rövidebb, de továbbra is nagy gombokkal szerelt forma, a legfontosabb újítás pedig a hüvelykujjat tartó baloldali fül. Ezzel azt is elárultuk, hogy kifejezetten jobbkezeseknek szól a Basilisk, nekik viszont nagyon kényelmes - még úgy is, hogy a tenyeret nem tölti ki úgy, mint a magasabb Logitech perifériák.

A gombok hosszúak, közöttük pedig szépen kielemkedik a görgő, viszont az egér tenyérbe simuló végét lecsapták, így rövidebb lett. Aki a teljes tenyerét az egéren szeretné utaztatni játék közben, csak akkor teheti ezt meg, ha kisebb a keze, éppen ezért elengedhetetlen volt, hogy az oldalsó falakat gumiborítással vonják be a tervezők. Ez nagyon jól sikerült, sőt, a hüvelykujjat tartó "kispolcra" is átfut ez, így teljesen stabilan tarthatjuk kezünkben a Basiliskot. A nagy rivális, a Logitech már alkalmazott hasonló dizájnt, de valahogy a hüvelykujjtámaszos megoldás eddig nem volt jellemző a gamer egerekre.

Mindennek van oka

De nem is véletlen vagy ártatlan kísérlet folytán lett ilyen kialakítása a Basilisknak. Az egér alapvető gombjai mellett ugyanis itt igazán nagy újítást köszönthetünk. A dpi-választóból kettőt is kapunk rögtön a görgő alatt, illetve bal oldalon a szokásos két extra gombot is megtaláljuk. Még egy kapcsoló akad hüvelykujjunkba, ez pedig a sniper-gomb, amely arra képes, hogy amíg nyomva tartjuk, ideiglenesen átvált egy másik dpi-beállításra. Például 4500 dpi-n játszunk, de amikor messzire kell célozni, megnyomjuk, hajszálpontosan célzunk, lövünk és a gombot elengedve máris villámsebesen fordulunk és szaladunk tovább. Ugyanígy hasznos a precíz pozícionálás munka közben, például képszerkesztésnél, ahol el kell találnunk akár egy-egy pixelt is.

Sok egér ott bukik meg, hogy nem tud elég univerzális lenni és például egy-egy gomb rossz helyre kerül. A sniper-gomb esetében a Basilisknél választási lehetőséget is kapunk, így a csomagban mellékelt kisebb méretű gombra is lecserélhetjük a kapcsolót - mindezt egészen egyszerűen, a mágneses rögzítésnek köszönhetően. Az sem baj, ha ezt nem szeretnénk használni, kiszedhetjük a gombot és egy további kiegészítővel letakarhatjuk a nyílást.

Meglepetés

És ez még mindig csak a bevezetés, merthogy az extrák és finomságok csak most következnek - persze, ha már ennyi pénzt kiadtunk egy egérért, el is várjuk, hogy elkápráztasson. A Basilisk alján nem csupán a nagy teflon-csúszótalpakat és a szenzort találjuk, két extra kapcsolót is. Az egyik egy görgő, amely segítségével manuálisan szabályozhatjuk a görgő ellenállását. Ha feltekerjük, keményen fog kattanni minden egyes állásnál a görgő, ha viszont letekerjük, szinte szabadon fut majd a kerék.

A másik gombról mindent elmond a felette olvasható felirat: Profile, vagyis a profilok között válthatunk. Ez akkor fontos, ha például egy másik gépen vendégeskedünk és itt szeretnénk gyorsan aktiválni valamelyik profilunkat. Ha a saját gépünkön vagyunk, a Razer Synapse a játékot felismerve aktiválni tudja automatikusan is a hozzárendelt profilt.

Akinek még mindig kérdéses, hogy vajon ennyit jelent-e csupán a prémium, annak a Basilisk belsejét is részletezzük. Itt ugyanis egy valós, 16 ezer dpi-s szenzor dolgozik - a ma elérhető legfejlettebb Pixart PMW3389 típus. Ehhez természetesen kellően erős feldolgozó chip is párosul, a gombok alatt pedig Omron kapcsolók rejlenek, hogy akár 50 milliószor is kattinthassunk. A Basilisk így 107 grammos, ami se nem könnyű, se nem nehéz - átlagos. Itt talán nem ártott volna a változtatható súlyelosztást megoldani, ezt lehet, hogy páran hiányolni fogják.

Az összeköttetés természetesen zsinóros, ami harisnyázott és minőségi, nem túl merev, de strapabírónak tűnik. És ha már nem kérdés az üzemidő és akkumulátor, a világítással is szabadon játszhattak a tervezők. Ennek ellenére nem bazári a látvány, mindössze a tenyérrészen találunk egy Razer-logót, illetve a görgő oldala világít - minden más koromfekete. Ez a világítás RGB-s és tetszőlegesen szabályozhatjuk, sőt, akár rendszerbe is kapcsolhatjuk, vagy megadott effekteket állíthatunk be hozzá.

A Basilisk érkezésével a Synapse szoftvert is lecserélte a Razer, méghozzá a 3-as verzióra. A teljesen új kezelőfelület könnyebben használható és pillanatok alatt elérhető benne minden profil-, makró- és világítási beállítás. A Razer felhőjét is használhatjuk beállításaink szinkronizálására, de a Basilisknél a belső memóriába is menthetjük mindezt.

Összegzés

A zsinóros Basilisk meglepett minket - mi eredetileg egy DeathAdder 2.0-ára számítottunk, de amit kaptunk, azzal nagyon elégedettek vagyunk. A Razer mindent bevetett, hogy a Basilisk meghódítsa az FPS-gamerek szívét és úgy gondoljuk, ez sikerült is neki. Mi még kiegészítenénk mindezt azzal, hogy nem csak FPS-szerelmeseknek ajánlható az új egér, hanem mindenki másnak is: itt nagy szerepet játszik a profi makrózási lehetőség és profilozás is. Persze milyen lenne egy teszt, ha csak dícsérnénk és nem fanyalognánk, ezért leírjuk azt is, amit hiányolunk. A méret érdekes, talán maradhatott volna egy leheletnyivel hosszabb a tenyér-rész, vagy akár cserélhető felső borítás is érdekes lett volna. A dpi-választás LED-es visszajelzésének is örülnénk, bár itt a Synapse szoftver szépen besegít egy pillanatnyi OSD értesítéssel a monitorunkon. A változtatható súly és súlyelosztás sem hátrány, illetve az is jó lett volna, ha a görgő erősségének állításakor egy teljesen free-scroll üzemmódot is beépítettek volna a mérnökök (ahogy a Logitech egyes prémium egereinél). Végül sopánkodjunk még egy sort az áron: a 22 ezer forint sok pénz, pláne egy egérért, még akkor is, ha ez az egér olyan szuper - ha mondjuk 15-17 ezer lenne, mindenkinek ilyet ajánlanánk. Persze a konkurenciát elnézve az árazás nem irreális, a Basilisk ennyiért is abszolút megéri az árát, mert jelenleg ez az egyik legjobb a piacon.