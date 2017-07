Nagyon rizikós lesz a használt hardver

Hatalmasat lehet spórolni, sőt, ilyen árak mellett szinte kötelező néhány komponenst kéz alatt beszerezni, de ami eddig viszonylag veszélytelen volt, az hamarosan nagyon rázóssá válhat. Mutatjuk, miért.

10 processzormag, csúcs VGA, sok RAM és nagy SSD egy boltban vásárolt irodai gép árának töredékéért? Igen, ez nem lehetetlen, ha kitartóan és szerencsésen válogatunk a használt hardverek piacán. Itt a nem is olyan régi darabokat hatalmas árkedvezménnyel lehet beszerezni, miközben azoknak a teljesítménye és tudása még mindig abszolút elegendő. Persze a használt hardver vásárlásának is több fokozata ismert, így sokan minden egyes komponenst magánhirdetésekből vadásznak össze, vannak, akik csak a mozgó alkatrész nélküli darabokat választják innen és olyanok is léteznek szép számmal, akik csupán egy-egy hardvert cserkésznek be - általában azt, amelyiken a legnagyobbat lehet spórolni. De miért is lesz ez most hihetetlenül veszélyes?

Villámöregedés

A mozgó alkatrészt tartalmazó hardverek öregedésével mindenki tisztában van. A ventilátor csapágyas lesz, a merevlemez meghibásodik, az optikai egység nem olvassa a lemezeket és még sorolhatnánk. Éppen ezért a biztonsági játékosok ilyen komponenst eddig csakis újonnan vásároltak.

A mozgó alkatrész nélküli hardverelemek azonban sokkal biztonságosabbak. Ha egyszer egy jól megépített, minőségi komponensekből álló alaplap működik, az 5 év múlva is működni fog, ahogy a videokártyánál is maximum a ventilátort kell 2-3 év múlva cserélni. De ugyanez igaz a CPU-ra is, sőt, SSD-t is sokan vásárolnak használtan, miután ellenőrizték a TBW-értéket (hogy mennyi adatot írtak eddig a tárolóra).

De mi van akkor, ha egy PC-t nem megszokott módon, napi néhány órában használnak? Ilyenkor jön be a képbe a villámöregedés.

Már megint a bányászok

A hardver is képes a tervezettnél sokkal hamarabb megöregedni - és ezen nem segít túl sokat semmiféle gyártói ígéret, hogy mennyire strapabíró, minőségi és gondosan megépített az adott komponens. Ha például egy normál alaplapot, videokártyát vagy CPU-t a napi 3-4 óra játék és 4-5 óra munka, szórakozás helyett 24 órás bányászatra (Cryptocurrency) alkalmaznak, az bizony kikészíti a legjobb vasat is. A bányászat során a terhelés magas, a hőmérsékletek felkúsznak és éppen ezeket a komponenseket izzasztja meg igazán a számítás. Néhány hónapos bányászat alatt ezek a komponensek rengeteget öregednek, nincs idejük lehűlni, takarékos módba váltani, mindig a legmagasabb, üzemi feszültségszintet és órajeleket kapják.

Hamarosan hirdetésben

És amint az sejthető, hamarosan ezek a kártyák, amiket pillanatok alatt vásároltak fel a haszonleső bányászok, visszakerülnek a piacra, a használtpiacra. Merthogy már küszöbön a többféle bányászkártya, a bányász alaplap és még sorolhatnánk, illetve idővel már a bányászás sem fogja annyira megérni, ezért többen ki fognak szállni. Ilyenkor pedig szeretnének még egy kis pénzt keresni, mégpedig azzal, hogy a felhalmozott, tekintélyes mennyiségű hardvert eladják.

Nos, ilyenkor kell nekünk, olcsó hardverre kiéhezett normál PC-használóknak igazán résen lenniük. Persze azt nem várhatjuk, hogy a hirdetésben ott lesz, hogy x hónapig/évig széthajtott hardverről van szó, sőt, kívülről még azt is nehéz lesz megmondani, hogy túlságosan használt lenne a vas. Ehelyett nekünk kell azt ellenőriznünk, hogy mennyire megbízható az eladó, illetve bízni abban, hogy mégiscsak sokáig bírja még a jutányos áron beszerzett VGA, alaplap vagy CPU. Ha sikerül olyan hardvert kifognunk, amire még van garancia, máris kicsit jobb a helyzet (azért azt ellenőrizzük, hogy hova is szól a garancia), de persze ilyenkor is bosszantó, ha elromlik a komponens és heteket kell várnunk a cserére, javításra.