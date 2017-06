VGA-t vennél? Felejtsd el!

GTX 1070-et 100 ezer forint körül? Radeon RX 580 90 ezerért? Ne is álmodj róla, inkább tedd vissza a pénzedet a malacperselybe és várj!

A videokártya-csere mindig szuper élmény. Mondjuk 2-3, vagy akár 4-5 évente cserélnek az átlag PC-s felhasználók videókártyát, ilyenkor pedig napokig megy a csúszkák állítgatása, hogy miként is néznek ki a játékok most, egy többszörösen erősebb videokártyával. Az fps-értékek is alaposan felugranak, így pedig mindjárt megjön a játékkedv, de sajnos most ezeket az élményeket nem adják olcsón, sőt, a drágánál is sokkal drágábban.

Hirdetés

Bányászok, mi lett veletek?

A tavaly megjelent GeForce GTX 10-es széria szuper jól sikerült, ráadásul erre az idén megérkezett GTX 1080 Ti rátett egy lapáttal. Ez azért is volt jó hír, mert a GTX 1080 ára megindult lefelé, az emberi ésszel is felfogható régiókba, de ennél is jobb ajánlat lett a GTX 1070, vagy a GTX 1060, amely 1080p-hez még mindig szuper jó választás.

De az AMD-t se felejtsük ki. Lehet, hogy nem hozott véres forradalmat és hatalomátvételt a csupán átmatricázással készült RX 570 és RX 580, azonban a régi 400-as modellek árán hozott nagyobb teljesítményt és azért mindkét kártya vígan elboldogul bármilyen játékkal, maximális részletesség és 1080p/1440p mellett.

Sokan el is kezdték számolgatni a félretett pénzüket, hogy bizony itt a szuper alkalom egy videokártyát beújítani, hiszen a 2-3 generációval régebbi modellekhez képest látványos gyorsulást hoznak az új modellek. Ekkor ütött be a kriptobányászok mohó vágya.

A képen egy valódi RX 570, de ne is álmodj most ilyen kártyáról, mert az ára a fellegekben és ki tudja, meddig drágul még

Az ugyanis köztudott, hogy a GPU-k masszívan párhuzamosítható feladatokban kiválóak - mondjuk nagyságrendekkel gyorsabbak, mint bármelyik, általános célú x86-os CPU. A bitcoin és egyéb digitális pénzek bányászása direkt anyagi előnyöket ígér, de ehhez hatalmas számítási kapacitásra van szükség, ami sok-sok videokártyát jelent. Éppen ezért sokan nekiálltak felvásárolni az egyébként ártatlan, szolid játékra kitalált VGA-kat, aminek pillanatokon belül hatalmas hiány lett az eredménye.

A kiskereskedők hiába rendelnek, nem kapnak elegendő készletet, az árak így azonnal megindultak felfelé, sőt, megjelentek a VGA-nepperek, akik eddig ültek némi készleten és most jelentősen nagyobb áron szeretnének túladni kártyáikon.

Árak a fellegekben, remény semmi

Jelenleg ott tartunk, hogy egy Radeon RX 580-ért akár 150 ezer forintot is elkérhetnek (nemrég még 97 ezer Ft volt), egy GTX 1060 6 GB 133 ezer forint (korábban 100 ezer Ft alatt), a GTX 1070 pedig közel a pár hónappal ezelőtti GTX 1080 magasságokba repült, így a prémium modellekért közel 200 ezer forintot is elkérhetnek. Az RX 570 akkora sláger lett, hogy ami nemrég még minden boltban rogyásig állt a polcokon, ma abszolút hiánycikk és ha van is, 100 ezer forintot biztosan kell fizetnünk érte.

Erről álmodnak a digitális bányászok. Nem, nem macskáról, hanem a pénztornyokról

A helyzet siralmas, csupán az a kérdés, hogy meddig fog mindez tartani. A jelenség ráadásul nem izolált, nem csupán hazánkat sújtja, a világ minden táján hatalmas VGA-hiány alakult ki, így sajnos egyetlen jó tanácsot tudunk adni: reménykedj, hogy az újabb bányászláz hamar lecseng, a gyártók ismét erőre kapnak és talán nyár végére rendeződik a kereslet-kínálat arány, hogy ismét megfizethetők legyenek a videokártyák.