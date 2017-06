A CIA a routereinkben van

A jelentések szerint évek óta képes meghackelni a routereket a CIA.

A ZDNet titkosított dokumentumokhoz jutott, amelyekből állítólag az derült ki, hogy a CIA már évek óta képes meghackelni (és él is a lehetőségeivel) az otthoni, irodai és nyilvános routereket; és így titokban megfigyelni még több mindent és mindenkit.

A papírok alapján az ügynökség már 2012 közepére kifejlesztette a szükséges eszközöket 25 eltérő router feltöréséhez, amelyek 10 különböző gyártótól származtak. Érintett az ASUS, a Belkin, a D-Lin, a Linksys és a Netgear is.

Egyelőre nem lehet hitelesíteni a dokumentumokat, azonban több hackelésre alkalmas eszközcsomagot is részleteznek, amelyek lehetővé teszik a CIA számára, hogy célzottan hatoljon be hálózatokba és számítógépekbe.

A WikiLeaks sorozatosan szivárogtatja az érzékeny dokumentumokat, és márciusban is közzétett többet is, amely a CIA hackelési taktikáiról szólt. Azok alapján az okostelefonjainkat, az okostévéinket és a számítógépeinket is feltöri a CIA.