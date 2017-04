A PC-k és mobilok ellensége: H.265

Csodálatos találmány és egyben hatalmas csapás az új videoformátum, a h.265, ami túl nagy falat a legtöbb eszköznek. A te telefonod/PC-d vajon elég erős egy szimpla videolejátszáshoz?

A tévék és monitorok világában már javában tombol a 4K-láz, sőt, ma már elérhető áron kapunk jó képminőségű kijelzőt. A full HD-nál négyszer nagyobb felbontás már a mobilokon is megjelent, de akárhol is legyen, tény, hogy nem elég az óriási felbontású panel, a tartalomnak négyszer jobbnak, a kijelzőt meghajtó hardvernek pedig négyszer erősebbnek kell lennie. A tartalomnál maradva ez H.264 (vagy más egyéb) kódolásnál négyszer nagyobb fájlméretet, sávszélességet is igényel, ami túl nagy teher, ezért született meg az új csodaszabvány, vagyis csodatömörítés, a HEVC, más néven H.265.

Minden eddiginél jobb

A H.264 csodálatos szabvány: alacsony bitráta és kis fájlméret mellett is élvezhető minőséget, jó hangot garantál és minden, 5-10 éves eszköz képes lejátszani. A H.264 rugalmas is, mert az alacsony bitráta mellett képes akár óriási bitrátával, magas minőségi szinten is rögzíteni a videót.

De van nála jobb, méghozzá a High Efficiency Video Codec, amely 2013-ban bukkant fel először. A H.265 hatalmas előnye, hogy a felbontás növelése és a minőség javulása mellett is sikerült tartani a kis méretet, illetve hasonló minőség mellett a H.264-hez képest jelentősen csökkenteni azt, ezáltal az adatátviteli igény sem növekedett látványosan.

Miután evolúciós előre lépésről van szó, a H.265 trükkje hasonló, mint amit elődjénél láttunk: a mozgás-kompenzációs előrejelzéssel a képkocka redundáns része nem, csak a megváltozó területek kerülnek lementésre. A redundáns részekre ilyenkor csak mutatóval mutatnak, ami a H.264-nél 16×16 pixeles lehetett, azonban a HEVC-nél már 64×64 pixel is lehet. A változó blokkméret szegmentáció is sokat javult, ahogy a szűrők, képjavító eljárások, mozgási vektor-előrejelzés és pontosság is. A HEVC részleteiről mélyebben itt olvashatsz.

Hardverpróbáló szabvány

Persze ez a nagyfokú javulás, illetve jobb képminőség és tömörítés nincsen ingyen: cserébe sokkal-sokkal erősebb hardverre van szükségünk és itt jön a baj. Ugyanis a H.265-öt hardveresen csak a legújabb eszközök támogatják - a régebbi CPU-k és VGA-k bizony nagyon megizzadnak, mert ennyi számolást nyers erővel leküzdeni nem minden komponens képes. A következő hardvereknél nincsen gondunk, mert hardveres HEVC-dekódolást kapunk:

Intel Skylake vagy újabb CPU

AMD Carizzo vagy újabb APU/CPU

AMD Radeon R9 Fury vagy újabb GPU

Nvidia GTX 900-szériás GPU (csak részleges HEVC-támogatás)

Qualcomm Snapdragon 805/615/410/208 vagy újabb SoC-k (a gyengébb SoC-k csak 720p-ig kezelik a HEVC-t)

Nvidia Tegra X1 SoC

Samsung Exynos 5 vagy újabb

Apple A8 vagy újabb SoC

Néhány új MediaTek SoC

Mindehhez azonban megfelelő szoftveres támogatás is szükséges, hogy valóban ne akadozzon a HEVC, amely ráadásul már pár száz MB-os méretben is képes 10 bit/szín kódolást és minimum FHD, vagy akár 4K felbontást kínálni. Ha nem aktív a hardveres modul, bizony még egy Snapdragon 820-as SoC sem képes megküzdeni a HEVC videókkal, ahogy az 5. generációs vagy régebbi Intel mobil CPU-k is megszenvednek a dekódolással.

Az asztali CPU-kkal jobb a helyzet, itt akár egy többéves, olcsó, belépőszintű processzor is képes kellő sebességgel lejátszani a HEVC videókat, de érdemes megnézni a CPU-terheltséget, ami várhatóan nagyon magas lesz. A dedikált multimédia lejátszóknál még nagyobb a szórás, sajnos több, 2-3 éves eszköz sem kellően erős a H.265-höz és ha még el is indul a lejátszás, a kép és hang szét fog csúszni, a kép szétesik és élvezhetetlen lesz a film.

Vagyis lehet örülni az új szabványnak, valóban felére csökkenti a videófájlok méretét képminőségjavulás nélkül, azonban mindez komoly hardvert igényel, ami mit sem ér, ha nincsen meg hozzá a megfelelő szoftveres támogatás. És ha még mindez adott is, akkor sem mindegy, pontosan milyen bitrátájú és minőségű HEVC tömörítéssel állunk szemben.

PC-n a Windows 10 Filmek+TV appja támogatja a HEVC hardvert és lejátszást, de a Kodi (14-es verziótól), a Plex, a VLC és az MPC-HC is jó alternatívák. iOS-en és MacOS-en a VLC-t használjuk, míg Androidon az MX Playerrel jobb vigyázni: itt a szoftveres dekódolás nagyon erős, Snapdragon 820-nál jobb SoC-t igényel. Helyette a VLC jobb választás, ez kezeli a legtöbb hardveres HEVC-dekódoló modult.

A HEVC-t kezdje mindenki megkedvelni, mert a 4K-s streamelés és műsorszórás alapvető szabványa lesz hamarosan.