A vártnál is erősebbek az új Intel CPU-k

A laptopokba való tavalyi processzorokhoz képest az új, nyolcadik-generációs CPU-k 40 százalékkal gyorsabbak. Mutatjuk, mit lehet tudni róluk a hivatalos bejelentés után, aztán kíváncsiak vagyunk a te véleményedre is!

Azt már tudtuk, hogy a héten mutatkoznak be hivatalosan az Intel nyolcadik-generációs processzorai, azonban nem sokkal miután az Intel nyilvános árlistájában négy U-szériás Core i5 és Core i7 modell is felbukkant, a gyártó hivatalosan is leleplezte a friss CPU-kat, amelyeket laptopokba szán.

A feltüntetett árak a hardvergyártók árai, 1000-darabos, tálcás kiszerelés mellett (tehát mi nem ennyiért kapunk ilyen procit a boltban, hanem a laptopgyártók veszik őket ilyen áron, nagy tételben). Az már a mostani listából is látható, hogy ezúttal az Intel alacsony értéken tartja a nominális órajelet, a Turbo Boost melletti órajelet azonban magasan.

Az Intel első nyolcadik-generációs Core processzorai szeptemberben kerülnek piacra, notebookokban. Mind a négy újdonság 15 wattos, 4-magos chip, HyperThreading-támogatással. Miközben a tavalyi sorozathoz hasonlóan 14 nm+ gyártástechnológiával készülnek, az Intel azt ígéri, hogy 40 százalékkal is gyorsabbak lehetnek egyes helyzetekben, ugyanakkora fogyasztás mellett. Főként a többszálas folyamatokban jeleskednek majd a magasabb magszám miatt.

Ugyan mindenki arra számított, hogy ezek a CPU-k már a Coffee Lake szériát erősítik, az Intel a Kaby Lake Refresh (Kaby Lake R) sorozatot indította el velük. A Coffee Lake csak később jön, bár szintén a nyolcadik-generációt erősíti.

Kicsi a bors, de brutális

Az új processzorok 15 wattot fogyasztanak, konfigurációtól függően ez az érték 10 vagy 25 watt is lehet. Mindegyik verzió Intel UHD Graphics 620 GPU-t kapott, ami három kijelzőt támogat, maximum 4096 x 2304-es felbontás és 60 Hz-es képfrissítés mellett, DisplayPorton át. A HDMI 1.4-en csak 24 Hz mellett megy ez a felbontás.

A négyes legerősebb tagja a Core i7-8650U, amely 4-magos, 8-szálas CPU, 1,90 GHz-es alap órajellel és 4,2 GHz-es Turbo Boost órajellel. Az L3 cache mérete 8 MB, a chip vételára 409 dollár. Ugyanennyibe kerül a Core i7-8550U, amely 1,8 és 4 GHz-es órajelekkel dolgozik, egyéb tekintetben ugyanaz.

4-magos és 8-szálas a Core i5-8350U, amely 1,7 vagy 3,6 GHz-en ketyeg, és van HyperThreading-támogatása. Az L3 cache mérete 6 MB, a chip ára 297 dollár. Ugyanennyibe kerül a Core i5-8520U, amely 1,6 és 3,4 GHz-en dolgozik.

A kiadás előtti benchmarkok alapján egyébként az új 15 wattos chipek a régebbi 45 wattos chipeket is képesek megszorongatni. Az Intel HD 620 nevet váltott Intel UHD 620-ra, az új név a natív 4K-s támogatásra utal, illetve mostantól a HDMI 2.0 is natív módon támogatott lesz.

A közeljövő kissé zavaros

Ezek az első nyolcadik-generációs Intel chipek, de ősszel a 4,5 wattos Y széria és a 45 wattos H széria is jön majd a laptopokhoz. A W és az S sorozat az asztali mezőnyben indul, egy részük pedig már nem Kaby Lake R lesz, hanem Coffee Lake. Talán még nagyobb zavart okoz, hogy a 10 nm-es Cannon Lake chipek is a nyolcadik-generációt erősítik - a kilencedik-generációs Core processzorok csak az Ice Lake formájában köszöntenek majd be.

