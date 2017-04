A Windows biztonságát is megkerülte a CIA

A hackelésre alkalmas Grasshopper ráadásul bármilyen végpontvédelmet megkerül - fedte fel a WikiLeaks.

A WikiLeaks már így is épp elég aggasztó dologról adott hírt, azonban az akta tovább hízik. Ezúttal a CIA által használt Grasshopper nevű eszközről teregette ki a szennyest a szervezet. Ez gyakorlatilag egy kártevő, ami kifejezetten a Windowst célozza.

A Grasshopper keretrendszert a CIA arra használta (és talán még használja), hogy egyedi kártevővel árassza el a célt. A kiszemelt számítógépekre egyedi telepítőt készít a szoftver, és megtámadja a Windows rendszert.

A Grasshopper képes felismerni az operációs rendszert és bármilyen végpontvédelmet, ami arra telepítve van. Amikor pedig bevetik, megkerüli a végpontvédelmet, amely így fel sem tudja fedezni.

Ez már önmagában elég ijesztő, de sajnos a Grasshopper arra is képes, hogy 22 óránként újratelepítse magát, még letiltott Windows Update mellett is. Ennél pedig még aggasztóbb, hogy a Grasshopper egy orosz bűnszervezettől beszerzett toolkit részeit is tartalmazza.