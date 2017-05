Beazonosítja a körülötted lévő világot a Google Lens

Egy androidos mobil a jövőben a kamera képe alapján azonosítja a virágokat, mutatja az éttermek értékelését vagy éppen távolítja el a kerítést egy fotóról.

Miközben a Google Assistant immáron iOS-en is elérhető, addig további okosságokkal is fejlődik. Hamarosan lehet benne gépelni, illetve képes lesz felismerni a kamera képe alapján a minket körbevevő dolgokat, és ennek megfelelő javaslatokat tenni.

A nyugdíjazott Google Goggles továbbfejlesztett változatának is nevezhetjük a Google Lens projektet, amelynek hála egy okostelefon kameráját ha például egy papírra irányítjuk, amin egy WiFi-hálózat SSID-je és jelszava van, akkor a készülék automatikusan csatlakozik ahhoz.

Ha a kamerát egy virágra irányítjuk, akkor arról kapunk információkat az azonosítása után, ha pedig egy étterem táblájára, akkor látjuk a hely értékeléseit és az információkat. A menüt élőben tudja más nyelvre fordítani (az étlapról) a rendszer, a Google Assistant pedig mindig várja a további kérdéseket.

A kezdetekben a Google Lens a Google Assistantba és a Google Fotókba épül majd be.

A mélytanulásnak hála további előnyöket is élvezhetünk majd, a szoftver képes lesz az objektumok beazonosítására. Ez a hangnál is működik, a Google Home emiatt 8 helyett 2 mikrofonnal is tökéletesen működik.

Az igazán lenyűgöző dolog viszont az, hogy a képszerkesztésben a Google már arra is képes, hogy egy kerítésen keresztül lefotózott gyerek képéről a kerítés zavaró részleteit eltávolítsa.