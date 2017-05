Computex 2017: Jövő héten indul a Félév Show-ja

Május 30-án startol Tajpejben a Computex kiállítás, ahová idén a PC World különítménye személyesen is ellátogat. Most azt nézzük végig, milyen nagy durranások jönnek.

A tech-szektor évente három olyan világszintű eseményre figyel, amely megmutatja, hová tart a világ, milyen eszközök, szoftverek és technológiák érkeznek a következő időszakban. Az első mindig a január elején megrendezett CES, a második féléves "előrejelzéseket" és friss, ropogós hardvereket pedig a nyárindító Computex adja, amit az őszindító IFA követ immáron végleges termékekkel. Idén május 30-án indul a tajvani show, amelyről már most szivárognak az érdekesebbnél érdekesebb infók. Például az, hogy az elmúlt évek legnagyobb és legfontosabb Computexe lesz az idei!

Erdős Marci kollégámmal, valamint két videós segédünkkel mi is elindulunk hamarosan, hogy a helyszínről tudósítsunk (az utazásban nyújtott segítségért maximális köszönet az ASUS hazai képviseletének), de már most elkezdtük gyűjtögetni, milyen nagy bejelentésekre lehet számítani. Érdemes lenne látnotok a naptárunkat erre a hétre, még így, kétszer két fős csoportokban is hihetetlenül húzós lesz mindent időben megnézni, de már gyúrunk a feladatra.

Hirdetés

Ki mivel készül?

Vannak már konkrét ígéretek is (főleg olyanok, amit már meg is írhatunk), és persze egy csomó olyan pletyka és iparági híresztelés, amik alapján már most látni, mivel készülnek a legnagyobbak. Először videón beszéljük végig, mire lehet számítani, aztán jöjjön az írott változat.

ASUS

Tajvan hazai pálya az ASUS számára, ezért biztos, hogy a tavalyi computexes show-jukhoz hasonlót villantanak idén is. Alig várjuk a hiperaktív cégvezér, Johnny Shih előadását, aki minden új terméket valami hihetetlen vehemenciával és odaadással konferál fel. 2016-ban ugyebár három ZenFone-t, a ZenBook 3 laptopot és a TransformerBook 3 Pro hibridet hozták el a show-ra, valamint persze az egyelőre inkább csak marketing-értéket képviselő, ám igen jópofa ZenBo robotot.

Idén már egy nappal a Computex megnyitója előtt külön eseményt szerveznek, ahol biztosan ismét lesz egy halom újdonság. A legtöbben új ZenFone-okat várnak, akár annak a modellnek a végleges változatát, amit mi is kipróbáltunk nemrég egy előzetes tesztverzióban. A kiterjesztett valóságra épülő ZenFone AR már ebben a formában is kifejezetten érdekes volt, ezért tényleg szólhat nagyot egy véglegesített modell.

Külön ROG esemény is lesz: a Republic Of Gamers ugyebár a játékosoknak szánt, csúcskategóriás hardverek márkaneve a cégnél, ezért valószínűleg újabb erős vasak érkeznek. Ezen kívül többen pedzegetik, hogy a tavaly megszellőztetett Project Avalon, egy kifejezetten érdekes moduláris hardverdizájn is megmutatja magát végre. Szeretettel várjuk!

NVIDIA

Jen-Hsun Huang, a cég vezérigazgatója az első napra időzítette keynote előadását, amelynek címe elég érdekes: "Mesterséges világoktól a mesterséges intelligenciáig". AI és gaming - ez az elmúlt időszakban az Nvidia lételeme, szóval valami nagy dolog jöhet ismét, ráadásul már kész formában, ugyanis a cég az előadás után közvetlenül egy demó-termet is megnyit, ahol testközelből is megnézhetjük a... valamit.

AMD

Tavaly a Radeon RX 480-nal, egy hihetetlenül jó árú megoldással jött elő a gyártó, idén pedig a legtöbben azt várják, hogy a legújabb RX Vega GPU-t mutatják be a Computex második napjára időzített sajtóeseményen. Tavaly jött az első hivatalos bejelentés a Zen-ről is, amely azóta Ryzen néven látott napvilágot, és bár a márkanév alatt egy csomó mindent már bemutattak azóta, még mindig adósak a jóárasított Ryzen 3 chipekkel. Lehet, hogy ezekről is szó esik? meglátjuk. Szintén nagyon izgulunk, mit ránt elő az AMD mobil fronton - már láttunk néhány diát Ryzen-alapú notebookról, és reméljük, hogy ezt az Asus és az AMD előadásán is megfogdoshatjuk majd.

INTEL

Tavaly a gyártó nagy bejelentése a Broadwell-E processzorokat érintette - a kifejezetten erős chipek között figyelt például egy tízmagos, húsz szálas darab a legbrutálisabb videószerkesztési feladatokhoz. Idén a legtöbbek szerint az új Skylake-X processzorokról lesz szó, valamint egy felturbózott Kaby Lake családról, amelyben némileg erősebb Core i5 és i7 desktop procik kapnak helyet. Az Intelnek taposnia kell, mert az AMD Ryzen nagyon jól sikerült és az AMD nagyon agresszív ebben a szegmensben. Az már biztos, hogy X299-es alaplapokból lesz minden gyártónál legalább 20-20-féle.

ACER

Tajvanban az Acer is szó szerint otthon van. Ehhez képest tavaly nem villantottak óriásit a Computexen, mivel a 2016-os felhozataluk nagy részét már egy áprilisi eseményen elindították. Így Computexre csak a Switch 10 V tablet, egy profi felhasználásra szánt monitor és néhány üzleti laptop maradt. Idén talán kicsit erősebb lesz a mezőny, a legtöbb szakértő gaming témában vár egy erősebb ráncfelvarrást.

DELL

Jó kérdés, lesz-e valami erősebb bejelentés a Dell háza táján, mivel a CES-en már ellőtték a legújabb csúcskategóriás XPS laptopokat. Tavaly ilyenkor Inspiron hibrideket mutattak be. A gyártó egy ideje elég érdekesen lavírozik, hiszen jóval erősebb fókuszt kapnak az üzleti megoldásaik, amik értelemszerűen nem tudnak olyan hatalmas durranással debütálni, mint valami csillogó-villogó gamer csoda, de hátha idén szerencsésebbek leszünk.

MICROSOFT

A Windows 10 Alkotói frissítés már nem újdonság, de sokan azt várják, hogy épp a frissjtéssel érkező újfajta támogatott eszközökkel rukkolhat elő a redmondi vállalat, többek között uniformizált kiterjesztettvalóság-szemüvegekkel és gaming megoldásokkal.

ARM

A mobilprocesszorok alapjaiért felelős vállalat tavaly új Cortex rendszerchipeket és Mali grafikus vezérlőket mutatott be, amelyre az év legnépszerűbb okostelefonjai épültek azóta. Nagyjából ugyanerre lehet számítani idén is, de több fókuszt várnak a VR-re és a mobilos játékok támogatására.

...és amit még nem is sejtünk

Persze ez a pár gyártó csak a "jégyhegy csúcsa". Igyekszünk mindenhová befurakodni, megnézni a legújabb trendeket (helló, VR, helló, drónok, helló, valami-amire-még-nem-is-számítunk), a legkisebbektől a legnagyobbakig. Szemezgetünk majd azon termékek közül is, amiket a tervezőik annak idején jó ötletnek gondoltak, de a végeredmény valami nagy furcsaság és katyvasz lett, és esélyes, hogy rácsodálkozunk pár tényleg ötletes újításra is. Szóval várunk mindenkit jövő héten a #computex2017 címkével ellátott cikkekben!