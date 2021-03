Egyre biztosabb, hogy áprilisban jön az RTX 3080 Ti

Ráadásul ez a videokártya sem biztos, hogy megfelel majd a kriptovalutát hajkurászóknak.

Habár az Nvidia GeForce 30-as szériája már tavaly megérkezett, nem minden játékos élvezheti a friss GPU-k által nyújtott előnyöket, mivel nagy részben a kriptovalutát bányászó felhasználók miatt továbbra is elég komoly készlethiány van jó néhány hardverből.

A nemrég megjelent RTX 3060 kapcsán már eszközölt némi óvintézkedést az Nvidia, és lehet, hogy a 30-as sorozat másik új darabjával is hasonlóan jár majd el a vállalat.

Korábban már olvashattunk arról, hogy elvileg áprilisban érkezik az RTX 3080 Ti videokártya, és nemrég érkezett egy újabb pletyka, ami látszólag alátámasztja a másik értesülést. Most már ugyanis arról szólnak a hírek, hogy április közepén futhat be az Nvidia új GPU-ja, ami nem valószínű, hogy 20 GB-os VRAM-mal érkezik. A friss pletyka több olyan dolgot is megerősített, amiről korábban is szó esett már, ami azt jelentheti, hogy valóban érdemes észben tartani ezeket az információkat.

Sőt, az is meg lett erősítve egy másik forrásból, hogy az RTX 3060-hoz hasonlóan az RTX 3080 Ti is kaphat egy olyan korlátozást, aminek köszönhetően a kriptobányászok valószínűleg nagy ívben elkerülik majd azt. Ez sem igazán új információ, de a játékosok számára biztató jel lehet, hogy egyre valószínűbb a korlátozás létezése.

Ennyi pletykát követően most már remélhetőleg a hivatalos bejelentés sincs messze.

