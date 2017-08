Magyarországon is elindult a Facebook Marketplace

A legnagyobb közösségi oldal egyre több funkciót olvaszt magába: a piacteret eddig négy országban tesztelték, a mostani 17 országos frissítésbe mi is belekerültünk.

Terjeszkedik a Facebook, ez már rég nem számít újdonságnak. A Zuckerberg-team játékokkal, appokkal, üzenetküldővel és még egy tonna funkcióval próbálja folyamatosan elérni azt, hogy ha az emberek az interneten kolbászolnak, akkor azon belül is inkább a Facebookon tegyék mindezt, és ne kóboroljanak el onnan mindenféle egyéb tevékenységet végezni, csinálják csak azt is a Facebook falain belül. A legutóbbi ilyen funkció a Marketplace, amely a tavaly októberi kísérleti indulás és az első négy ország után most Magyarországon is elérhetővé vált.

Gyorsan leszögezzük, ha valaki még nem találja meg a mobil appban, vagy épp a webes felületen a Marketplace gombot, ne pánikoljon, nem maradt ki semmiből, a "terítést" pár nap alatt végzik el, ahol folyamatosan kerüln be a hazai felhasználóknál is az új funkció.

De hát már eddig is lehetett adni-venni Facebookon, nem?

Lehetett, de most még jobban lehet. Eddig ugyebár ott voltak a speciális adásvételi csoportok, ezek viszont kissé limitált funkcionalitással bírtak. Ezeket két éve indította el a közösségi oldal, és gyakorlatilag olyan csoportokról van szó, ahol egy adott termékcsoport, vagy épp terület alapján lehetett feltenni és keresgélni árukat. Ezekhez a normál csoportoktól eltérően már a postok fejlécében lehetett ajánlott eladási árat csatolni, és a keresőben adott árufajtára is megpróbálhattunk több-kevesebb sikerrel rákeresni. Magyar csoportok is vannak szép számmal, egyesek már jóval százezer tag fölött járnak, de a most beinduló Marketplace (amit egyelőre érdekes módon a magyar változatban sem fordítottak le se Piactérnek, se másnak) sokkal szélesebb lehetőségeket ad a virtuális adokveszekre.

A Marketplace lényege pont az, hogy nem kell nekünk megtalálni a különféle csoportokat, ha el akarunk adni valamit. Simán feltöltjük a Marketplace-re, és innentől mindenki számára kereshető és elérhető lesz. Ettől még belinkelhetjük a kedvenc tematikus csoportjainkba is, de már innen, központi helyről.

Miért is jó ez? Természetesen azért, mert sokkal könnyebben megtalálják az általunk kínált dolgokat mások. Vegyük egy fiktív példát: mondjuk Balatonszentmotoroson lakunk, és Trabantba való légfúvó düznit szeretnénk eladni. Ezzel eddig úgy próbálkozhattunk, hogy megpróbáltunk egy termék alapján (Trabantos cuccok, Használt düznik), vagy hely által behatárolt (Balatoni adok-veszek, Veszprém megyei apró) csoportot keresni, és reménykedni abban, hogy egyáltalán van ilyen csoport, és a pár száz vagy pár ezer tagjuk pont az általunk kínált árut keresi (azt meg hagyjuk is, hogy több csoportba belépni, ezeket folyamatosan követni, aztán később bozótvágó késsel rendet vágni az üzenőfalunkat ellepő tartalomban eléggé macerás tud lenni).

Most viszont feltöltjük a kis düzninket a Marketplace-re, ahol persze ugyanúgy megadjuk, hol lehet minket megtalálni és pontosan milyen kategóriában is versenyez az általunk kínált termék. Ezután, ha bárki rákeres ilyesmire, azonnal felbukkan a találatok között a mi árunk is, juhé. És persze ettől még ugyanezt a Marketplace-es linket dobálhatjuk bele a csoportokba is, ha van kedvünk.

Miért jó nekünk a Marketplace?

Nagyon alapszinten egyszerűen összegezhető a dolog. Eladóként már vázoltuk, nem kell feltétlenül több csoporttal bíbelődnünk, külön feltöltögetnünk mindenhová az eladandó holmijainkat, aztán böngészni mindegyik helyet válaszokért. Nagyobb elérést, és találati esélyt kapunk úgy, hogy közben továbbra is pontosan meg tudjuk adni az eladni kívánt motyónk típusát, jellegét és helyét.

Vevőként ugyancsak előny, hogy nem kell csoportokba belépegetnünk, központi helyen keresgélhetünk. A Marketplace elsődlegesen a hozzánk közeli találatokat dobja fel, a keresési opciókat pedig szabadon állítgathatjuk, például azt is, milyen távolság számítson még hozzánk közelinek. Egyelőre a távolsági limit az országhatár, jogi okokból csak hazai vevőket dob fel a funkció.

Mindkét oldalnak kifejezetten előnyös, hogy semmilyen díja nincs a használatának, tehát még az eladónak sem kell kezelési költséget vagy épp jutalékot fizetnie sem a termékek felrakása, sem pedig azok eladása után.

Persze van, akinek nagyon nem jó az új szolgáltatás: az apróhirdetési oldalaknak. Nem is annyira a nemzetközi oldalak, például az eBay vagy az Aliexpress félhet, hiszen onnan eddig is olyasmiket rendeltünk inkább, amiket a környezetünkben nem, vagy csak nagyon más feltételekkel lehetettmegkapni. Inkább a Jófogás, Vatera és társai érezhetik majd meg az újdonság hatásait, hiszen a Facebookon ugyebár eleve ott van még az is, aki Vaterán, Jófogáson nem regisztrált, a kommunikációs lehetőségeket már jól ismeri az eddigi facebookos gyakorlatból, ráadásul mindenkit könnyen "le tud csekkolni" vásárlás előtt, hiszen itt nincs jozsika666 nicknév mögé bújtatott tükkös eladó, még a legrejtettebb profil esetén is látjuk, kitől szeretnénk vásárolni, vagy ki ígér a termékünkért biztos átutalást.

Szerencsére a Marketplace-en is van rendszer arra, ha valamilyen visszássággal találkozunk, a trükközőket, nem fizetőket, hamis terméket kínálókat jelenthetjük, de a Facebook szokásos szűrési megoldásai a postokhoz, képekhez, videókhoz hasonlóan automatikusan kiterjednek a feltöltött termékekre is, szóval ha működő rakétavetőt, mini atombombát, vagy Ebola vírusos fiolát kínálnánk, nagy eséllyel gyorsan leszedik a hirdetésünket.

Mit hoz a jövő?

A Facebooknak értelemszerűen olyan felhasználókat, akik az újabb funkció miatt még tovább maradnak fent az oldalon. Ez ugyebár a hirdetőktől a részvényesekig mindenkinek jó, mert így lehet biztosítani, hogy egy olyanszolgáltatásról van szó, amiről szinte nem lehet elvándorolni. Az mondjuk elég furcsa (de nekünk tulajdonképpen jó) hír, hogy a Marketplace-en egyelőre nincsenek hirdetések, bár erről nem tudjuk, hogy csak a bevezető időszakban kímélnek meg minket ettől, vagy ez így is marad.

Sokkal érdekesebb, mit hoz majd mindez az eddigi piaci szereplőkre nézve. Esélyes, hogy a hazai apróhirdetési oldalak látogatottsága valamelyest megcsappan majd, még ha nem is azonnal, hiszen az új Facebook-funkciót a közönségnek is meg kell szoknia, kiépíteni a bizalmat felé. De ettől még nagy feladat lesz a Jófogás-Vatera-ésatöbbi tengely számára, hogy olyan extra funkciókkal, kedvezményekkel, esetleg teljesen más működési modellel (direkt jutalék helyett reklámok) dobja fel saját kínálatát, amiért a felhasználóknak megéri továbbra is ott hirdetni.