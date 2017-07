Felrázza magát a Gigabyte

A csökkenő eladások miatt a Gigabyte úgy döntött, hogy egyesíti az alaplapokkal és a videokártyákkal foglalkozói divízióit.

Miközben a PC-s piac az elemzők szerint évtizedes mélyponton van, addig sokan kapaszkodtak a gamerpiacba, amelynek hála a játékosoknak szánt hardverelemek eladásai látszólag szárnyalnak. Legalábbis a legtöbben ezt hiszik - a Gigabyte stratégiai változtatásai alapján azonban a helyzet nem mindenkinél túl rózsás.

Hirdetés

A csökkenő eladások fényében és a versenyképesség fenntartása miatt a Gigabyte komoly belső átszervezésekbe kezd. A gyártó egyesíti az alaplapokkal és a fogyasztói videokártyákkal foglalkozó divízióit, amelyet Eddie Lin, a jelenlegi marketingért és eladásokért felelős gamertermékek üzleti ágazatának alelnöke vezet majd. Ő egyébként az Aorus márka ötletgazdája is.

Az Aorus eredetileg gamerlaptopokkal és gamerperifériákkal kezdett, később hardverekkel - alaplapok, videokártyák - folytatta, mostanra pedig a legjobb termékeket indítják ezzel a márkanévvel.

Az átszervezésre azért is van szükség, mert 2016-ban 900 000-rel kevesebb alaplapot tudott eladni a Gigabyte, mint egy évvel korábban. A helyzetet némileg kompenzálja, hogy az átlagos eladási ár emelkedett, ami az árbevételt fentebb tornázta. A GPU-k vételárai is emelkednek, ezzel egyszerre a videokártyák átlagos vételárai is.