Több Radeon RX 5500-at is tervez a Gigabyte

A Gigabyte több eltérő Radeon RX 5500 szériás videokártyával készül meglepni a felhasználókat, derült ki az EEC adatbázisából nemrég.

Ami azt illeti, a csúcsot jelentő Radeon RX 5500 XT-re magában hat modellt épít a gyártó. Mindez megerősíti, hogy a Radeon RX 5500 XT valódi, és mind a hat modell 8 GB GDDR6-os memóriát kap.

A pletykák szerint az RX 5500 XT 24 RDNA számítási egységet kap majd, ami 1536 stream processzort és 128-bites memóriabuszt jelent. A tippek alapján az AMD a 250 dollár alatti árkategóriát lőné be a kártyával, főleg az NVIDIA megelőző csapásként érkezett GeForce GTX 1660 Super vezérlőjét figyelembe véve.

Természetesen a Gigabyte ezúttal is a WindForce 2X hűtőjét használja majd, a Gaming OC verziós kártyáknál pedig valószínűleg a nagyobb, WindForce 3X-et. Az EEC adatbázisa alapján emellett újabb RX 5700 szériás kártyákat is hoz majd a Gigabyte, többek között at Aorus márkanév alatt.