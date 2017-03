Idő előtt töltheted a Windows 10 alkotói frissítését

A Microsoft már az általános megjelenés előtt elérhetővé tette az alkotói frissítést.

Még nem számítottunk a Windows 10 alkotói frissítésének (Creators Update) a megérkezésére, azonban a Microsoft már az általános megjelenés előtt elérhetővé tette azok számára, akik szeretnék elsőként telepíteni a csomagot.

Bár a Microsoft hivatalosan nem erősítette meg, hogy a Windows 10 15063-as buildje a végleges alkotói frissítés, több forrás szerint is ezt a buildet tartja az RTM verziónak a redmondi cég.

A Neowin rábukkant az ISO fájlokra is a 15063-as buildhez, vagyis azután, hogy a Windows Insiderek megkapták, a Microsoft szervereiről is tölthető lett.

Az alkotói frissítés általános megjelenésére a jövő hónapban kerül sor, egyes tippek szerint az április patch kedden, 11-én.

Sajnos 18 órával a képfájlok kiadása után azok lekerültek a Microsoft szervereiről - tehát csak az tudta ilyen formában telepíteni, aki kellően gyors volt. Akik az elsők között szerettek volna frissíteni, azoknak egy ISO fájlt kellett letölteniük, majd bemountolniuk a Windows 10 Fájlkezelőjében. Ezután egy setup.exe fájlt kellett futtatni, és már ment is fel az alkotói frissítés. A tapasztaltabb felhasználók az ISO fájl segítségével akár tiszta telepítést is végezhettek.

Az új Windows 10 Update Assistant azonban elméletben még működik, így az továbbra is használható a frissítésre (nem összekeverendő az évfordulós frissítésnél kiadott verzióval).

A Microsoft a jövőben további javításokat ad ki a 15063-as buildhez, ezek azonban a Windows Update-en keresztül, összegző frissítésként futnak majd be, 15063.xxxx buildszám alatt. Az Xbox One frissítése is ezzel a számmal jön a jövő hónapban. A most megjelent, majd eltűnt verzió valószínűleg rövidesen RTM-ként kerül elő.