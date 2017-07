Itt az 50 TB-os SSD

Persze nem egy átlagos otthoni gépben dolgozik majd a Viking Technology 3,5 hüvelykes adattárolója.

Az SSD-k vételára manapság nem épp kedvező, technológiai fejlesztések ide vagy oda. Ha ezt a problémát figyelmen kívül hagyjuk, sajnos az SSD-k akkor sem jelentenek élhető alternatívát a merevlemezekkel szemben, ha valaki nagy mennyiségű videót, filmet, zenét és fotót szeretne tárolni a gépén.

A filléres és TB-os SSD-k kora igen messze van, egy 512 GB-os modell pedig bár igen drága, nem sok minden fér el rajta (a "sok" persze mindenkinek mást jelent).

A Viking Technology legújabb SSD-je mindezek fényében meglepő. Az UHC (vagyis Ultra High Capacity) Silo Series az SK Hynix MLC NAND technológiájára épít.

6 GB per másodperces átvitelre alkalmas SAS csatolófelülettel rendelkeznek a 3,5 hüvelykes meghajtók, amelyek 500 MB per másodperces olvasási és 350 MB per másodperces írási sebességeket tesznek lehetővé, másodpercenként 60 000 olvasási és 15 000 írási I/O-művelet mellett.

Ez kicsit gyengének számít a mai csúcs-SSD-k mezőnyében, azonban a 25 és az 50 TB-os kapacitás mindenért kárpótol.

A rossz hír, hogy ezek az adattárolók nem az átlagfelhasználók gépeibe kerülnek majd, hanem adatközpontokba. Az árakat még csak nyilvánosságra sem hozták, nehogy valaki leessen a székről.