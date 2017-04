Kétszer gyorsabb lehet a DDR5-ös memória, mint a DDR4

A DDR5 emellett energiahatékonyabb is lesz a mostani szabványnál.

Bár egyelőre még nincs mindenki gépében DDR4-es memória, ennek ellenére egyre közeledik a DDR5-ös szabvány. A memóriaszabványok megállapításával foglalkozó szervezet pedig most azt mondta, hogy a DDR5 kétszer akkora sávszélességet és sűrűséget kínál majd, mint a DDR4. Ez értelemszerűen sokkal jobb teljesítményt jelent.

Mindezekkel párhuzamosan a DDR5 elméletben sokkal energiahatékonyabb is lesz a jelenlegi memóriákhoz mérten.

A JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) tájékoztatása alapján a DDR5-ös szabványt 2018-ban véglegesítik. Ez persze nem jelenti rögtön azt, hogy jövőre már DDR5-ös RAM-okkal találkozunk a boltokban.

Némi időbe telik majd, mire a DDR5-ös modulok megjelennek a piacon, elvégre a hardvergyártóknak az alaplapokkal is ki kell majd szolgálniuk a DDR5-ös memóriákat. Így volt ez a DDR4-nél is: a szabványt 2012-ben véglegesítették, de szélesebb körben csak 3 évvel később voltak elérhetőek a memóriák. Valószínűleg a DDR5-nél is hasonlóan lesz, és elsőként az asztali gépek profitálhatnak majd az újdonságból.