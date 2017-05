Közös VR-bulit tartana az NVIDIA

A GTC alkalmából többfelhasználós VR-koncepciót villantott az NVIDIA: mindenki ugyanabban az élményben vehet részt.

A GTC alkalmából (GPU Technology Conference) az NVIDIA bemutatta, hogyan képzeli el a virtuális valóság jövőjét, illetve jelezte azt is, hogy a cég jövőjében is fontos szerepet tölt be a kategória.

A VRWorks Audio SDK és a 360 Video SDK közzététele után egy olyan rendszert mutatott a cég, amely a VR-bulikat és a VR-alapú játékpartikat szolgálhatja ki. Persze a valóságban nagy valószínűséggel inkább üzleti területen, az oktatásban és katonai szempontból lesz ennek nagy jelentősége.

Az NVIDIA koncepciója egy olyan rendszer, ami négy VR-headsetet képes meghajtani. Az NVIDIA négy Quadro P6000 GPU-ját használja, egy szerverben négy virtuális gépet működtetve. Erre négy HTC Vive Business Edition headset van kötve, továbbá az HTC Lightroom követőrendszere.