Még az idén befuthatnak az Intel Gemini Lake processzorai

2017 végén vagy 2018 elején startolhatnak el a Gemini Lake CPU-k.

Az Intel Celeron és Pentium sorozatú Apollo Lake processzorai olyan olcsó és alacsony fogyasztású megoldások, amelyek belépőszintű laptopokban, átalakítható gépekben és SFF jellegű asztali gépekben szoktak helyet kapni.

Az Apollo Lake utódja a Gemini Lake, amely vészesen közelít. Nemrég plusz részleteket tudtunk meg a frissítéséről, a PC Watch és Roland Quandt most pedig újabb információkkal álltak elő.

A jelek szerint a Gemini Lake processzorok már 2017 decemberében megjelennek. Az ASRock eközben legalább egy Gemini Lake-képes, mini-ITX-es alaplappal készül, ami viszont csak 2018-ban kerül a boltokba.

Az ASRock további újdonságokon is dolgozik, például Pico-ITX-es alaplapon, egy PC-Q7 ITX alaplapon és egy COM Express Type 6 terméken. Egy NUC-szerű gépet is fejleszt a cég.

A Gemini Lake CPU-k nagyban hasonlítanak majd az Apollo Lake verziókra. A Goldmont architektúra némileg azért fejlődik, a Goldmont Plus már a HDMI 2.0-t és a 4 MB-os cache-t is támogatja.

6 és 10 wattos processzorokra számíthatunk, két- és négymagos kiadásban, Intel Gen9 grafikával. 2018-ban aztán megérkeznek majd az első Mercury Lake chipek is, már 10 nm-es technológiával.