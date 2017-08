Így nézheted meg, mit tud rólad a Facebook

Könnyen megtaláljuk, mit használ fel a közösségi oldal az információinkból a hirdetések személyre szabására. Ki is próbáltuk, mennyire pontosan találgat, felemás lett az eredmény.

Az régóta nem titok, hogy az internetes szolgáltatók megpróbálnak minél több adatot összekapirgálni a felhasználóikról. Az már persze felemás kérdés, miért, mert ugyebár mást mondanak maguk a szolgáltatók és mást találgat minden összesküvés-hívő. Az utóbbiakat nem tudjuk bizonyítani (pedig milyen szép cikk lenne, ha mi göngyölítenénk fel a titkos közösségi hátérhatalmak mesterkedéseit), viszont azt meg tudjuk mutatni, mik azok az adatok, amiket a Facebook használ is velünk kapcsolatban.

Ez az adathalmaz egyébként teljesen nyilvános, elég a https://www.facebook.com/ads/preferences címre látogatni (természetesen azután, hogy bejelentkeztünk Facebookra). Itt egy olyan gyűjtést találunk, amelyben szerepelnek az általunk kedvelt oldalak és emberek, azok a hirdetések, amelyekre rákattintottunk, és természetesen a regisztráció során magunkról megadott információk is.

Ami igazán érdekes, az nem a szimpla adatok összegereblyézése, hanem az, ahogy a Facebook mesterséges intelligenciája ez alapján megpróbálja pontosítani, kik vagyunk mi valójában, milyen beállítottsággal, érdeklődési körrel rendelkezünk, ez alapján próbálja ugyanis egyrészt az ismerőseink postjait, megosztásait priorizálni az üzenőfalunkon, másrészt pedig a hirdetések közül is úgy válogat, hogy lehetőség szerint valóban a minket érdeklők kerüljenek a szemeink elé. Ez idáig teljesen védhető és hasznos, de vajon tényleg jól ismer a Facebook? Utánanéztem.

Tényleg ez volnék én?

A saját gyűjtésemet megnézve mondjuk azért még eléggé felemásan ítél Zuckerberg robotja, hiszen például "Az érdeklődési köreid" menüpont jobb szélén a Továbbiak gombra, majd az Életstílus és kultúra menüpontban a következőket sorolja fel. Szerinte engem érdekelnek az indie játékok, az amerikai Demokrata Párt, az éneklés, a vallás, az elnök, a mémek, a művészetek és a zene, a szocializmus, a magyar nyelv, a heavy metal szubkultúra, a társadalomtudományok és az élet. Kibővítve a listát állítólag foglalkoztat Észak- és Nyugat-Európa, az androidos Facebook, a rombusz, az azonnali üzenetküldés, a viselkedés, a modernitás, a bibliai Ó- és Újszövetség, a kottázás, a városi üzlet, a mentett játékállások és egy pillangófajta. No, akkor boncolgassuk ezt egy kicsit, érdekes lesz.

Az alábbiakban előkapok minden Facebook-robot által kikövetkeztetett témakört, és aszerint pontozom, hogy mennyire jellemző rám tényleg a dolog, súlyozva azza,, hogy ha valóban az adott témához kötődő hirdetést dob fel az oldal, megfogja-e a figyelmemet. A jó találatért egy pont jár, a rosszért nulla. Lássuk!

1. Indie játékok: félig jó találat, mert tényleg érdekelnek, de legalább annyira, mint a nagy fejlesztők és kiadók játékai, szóval mondjuk ez fél pont.

2. Amerikai Demokrata Párt: hátttöööö, ha már választani kellene, tényleg inkább ez, mint a republikánusok, de ez az érdeklődési köröm végső határmezsgyéjén mozgó kérdés, sem magyarként, sem bécsi lakosként nem foglalkoztat napi, vagy heti szinten. Fél pont kegyelemből.

3. Éneklés: na jó, ezzel nehéz mellélőni, egy pont.

4. Vallás: erre is adok egy pontot, de máris megvan az első izgalmas kérdés. Jómagam ugyanis kifejezetten a szervezett vallások ellen gondolkozónak tartom magam, tehát igen, foglalkoztatnak a vallások, de pont ellenkezőképpen, mint ahogy azt a Facebook-robot gondolja. És ha jól tippelek, ennek ellenére most annyit tud rólam, hogy ha szembejön egy egyház, vagy vallási szervezet reklámja, azt a képembe is fogja vágni, mert engem biztos érdekel. És ez a része már nagy kapufa az okoskodásának. Sebaj, legyen gyereknap, kap egy pontot.

5. Az elnök: na de melyik? Van olyan elnök, aki érdekel, de persze az se napi szinten, és ha kapok egy hirdetést ilyesmivel kapcsolatban, már rejtem is el a fenébe. Nulla pont.

6. Mémek: valóban szórakoztatnak egy bizonyos pontig, sőt én is csinálok jó néhányat, szóval jár a pont.

7. Művészetek és zene: ez elég tág fogalom ahhoz, hogy igaza legyen, itt is egy pont.

8. Szocializmus: legalább annyira foglalkoztat, mint a kapitalizmus, a feudalizmus, vagy az ősközösség. Politikailag teljesen centristának vallom magam, nincs klasszikus jobb vagy bal irányultságom, szóval ez itt az egyenletnek csak az egyik fele. Fél pont.

9. Magyar nyelv: legyen fél pont, mert lássuk be, az, hogy magyarul beszélek és írok, nem jelenti feltétlenül, hogy kiemelten érdekel is a nyelv. Ráadásul most is csak a képernyőmentés erejéig állítottam magyarra a Facebookot, alapból mindig angolul használom.

10. Heavy metal szubkultúra: oké, nagyjából stimmel, jár a pont.

11. Társadalom: így könnyű nyerni, ez egy jó tág fogalom, és valóban van, ami ebből érdekel. Legyen egy pont, hajrá, Zuck.

12. Élet: na, ezért már nem vagyok hajlandó egy pontot adni, ez olyan pofátlanul tág következtetés. Ráadásul még ha kismacska lenne a képen, jóindulatúbb lennék, de a csecsemővel nem hozzám szólnak, és ezzel finoman fogalmaztam.

13. Észak-Európa: legalább annyira érdekel, mint a világ összes többi tája, tényleg semmi extra kötődésem nincs ide, hacsak nem az, hogy néha levikingeznek az ismerőseim. Ez viszont még azért elég durva kapcsolódás, szóval bocs, de nincs pont.

14. Nyugat-Európa: azon kívül, hogy jobban érdekel, mint mondjuk Tadzsikisztán, ugyanaz érvényes erre a pontra is, mint az előzőre. Sajnálom, nincs pont.

15. Androidos Facebook: használom és a szakmám miatt írok róla, de őszintén megvallva nem érdekel. Ha ezzel kapcsolatban jön egy hirdetés, legfeljebb ránézek, de le biztosan nem kattintom. Fél kegyelempont.

16. Rombusz: micsoda?????? Van egy Két Rombusz nevű kedvenc helyem a Rómain, de azt azért hívják így, mert két romos busz áll a kertjében. A geometriával meg olyan távol állunk egymástól, mint ágyi poloska a Tau Cetitől. Nincs pont.

17. Azonnali üzenetküldés: ugyanat, mint a droidos Facebook, használom, néha írok róla, de irtózatosan hidegen hagy. Fél pont, mert jó napom van.

18. Viselkedés: sajnálom, de az Élet témakörhöz hasonlóan ez akkora nagy lufi, hogy ebbe aztán beletartozik minden, sőt minden IS. Most tényleg adjak ezért is fél pontot?

19. Modernitás: pontosan annyira érdekel, mint az antikvitás. Sőt, néha kevésbé. Nincs pont.

20. Bibliai Ó- és Újszövetség: lásd a vallásról írtakat, ezért már nem adok pontot.

21. Kottázás: használom, bár érdekes, Facebookon az életben nem beszéltem még erről szerintem, de egye fene, ezt eltalálta. Pont.

22. Mezőváros: semmilyen különös érdeklődés vagy vonzódás nincs efelé. Nulla.

23. Mentett játékállások: végülis érdekel, hiszen része a játékoknak, amik érdekelnek. De ugyanúgy részei a grafikai elemek, a zene, a gamer perifériák, meg még egy tonna egyéb dolog, és egyáltalán, milyen hirdetést akar hozzám vágni a Facebook ezzel kapcsolatban? Olcsó állásmentések? Fél pont, játékból.

24. Egy pillangófajta: konkrétan a Morpho, ami egyáltalán nem érdekel, viszont egy időben bedolgoztam egy ilyen nevű magyar PR-cégnek. Ezzel együtt hiába jönnek a lepkés hirdetések, nem repülök rájuk. Nulla pont.

Összesítek: ez 24 próbálkozásból 11 pont. Még az 50 százalékos pontosságot sem éri el a Facebook következtetése, szóval van még fejlesztenivaló rendesen.

Persze ettől még valahol jó dolog ez a kitalálósdi és célzósdi, mert az engem valóban totálisan nem érintő, vagy akár taszító témaköröket legalább tényleg kiszűri, nem kapok hirdetéseket kecskeáldozásról, rózsaszín tűsarkú cipőkről, Mein Kampf újranyomásokról és heresérv elleni kezelésekről, aminek kifejezetten örülök. Mondjuk tehát úgy, hogy az irány már majdnem jó, most jöhet a pontosítás.

Olvasóinknak pedig szeretettel ajánljuk a fent említett hivatkozást, lehet nézegetni, kiről mit tud, és mit vél tudni a Facebook. Aztán jöhetnek a kommentek, kinél talált el fontos dolgokat, és ki az, akinél nagyon mellélőtt a profilozó algoritmus.