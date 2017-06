Nagyon különleges elektronikus papír készül

Napsütésben is olvasható a CLEARink színes e-papírja.

Nagyon érdekes elektronikus papírral állt elő a CLEARink: a cég újdonsága már 2018-ban megjelenhet, és napsütésben is olvasható, ráadásul színes.

A prototípusokat az SID Display Weeken mutatta meg a vállalat. Persze a színek kissé fakók az LCD- vagy AMOLED-panelekhez mérten, ugyanis egyelőre csak 4096 árnyalatot tud egy ilyen panel. Technikailag azonban több szín támogatása is megoldható.

A paneleket közvetlen napsütésben is jól lehet olvasni, emellett pedig a frissítési ráta is magas, ami azt jelenti, hogy grafikák megjelenítésére és videók lejátszására is alkalmas a képernyő.

Mindezek mellett okosórákban és autókban, kültéri jelzőtáblákban, idővel pedig okostelefonokban, táblagépekben is laptopokban is van helye az ilyen megoldásoknak.

A monokróm változatokhoz képest persze ezek többet fogyasztanak, de az érték még így is eltörpül az LCD vagy az AMOLED fogyasztása mellett: nincs szükség ugyanis háttérvilágításra. A technológia mindenesetre közelebb van az LCD-hez, mint az elektronikus tintához.