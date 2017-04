Olyan széles monitoron dolgozik a Samsung, amit még nem láttál

32:9 és 29:9 képarányú, dupla full HD-s felbontású képernyőket fejleszt a Samsung.

Csak a következő években dől majd el igazán, hogy a felhasználók és a hardvergyártók maradnak a 16:9-es képernyőknél, vagy szépen lassan mindenki átáll a 21:9-re. Sokak számára most még túlzásnak tűnik ez a képarány, azonban a Samsung szeretné jobban kiaknázni a lehetőségeket, ezért még merészebb területekre evez.

A dél-koreai gyártó már dolgozik a dupla full HD-s monitorokon, amelyek széltében szinte teljes egészében kitöltik a látómezőnket. Ez idővel a munkában és a játékokban is hasznos lehetne.

Az egyik fejlesztés alatt álló panel 49 hüvelykes képátmérővel rendelkezik, 32:9-es képaránnyal bír és 3840 x 1080-as felbontást használ. A panel hajlított is lesz persze, 1800R görbülettel. Lesz G-Sync- és Freesync-képes verzió is. A VA panel 144 Hz-es képfrissítéssel dolgozik majd, három oldalon pedig keret nélküli lesz. Az 5000:1-es statikus kontrasztarány is az új fejlesztésekről árulkodik. A sorozatgyártás szeptemberben indulhat.

A másik szuperszéles monitor 44 hüvelykes átmérővel, 29:9-es képaránnyal és 3840 x 1200-as felbontással bír majd. Ez szintén VA panel, 5000:1 kontrasztaránnyal, 1800R görbülettel, három oldalon káva nélküli kialakítással és 8 bites színmélységgel. Itt lesz 144 Hz-es és 60 Hz-es kiadás is.