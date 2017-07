Távolból is láss mindent: Synology Surveillance Station

A biztonság az irodában és otthon is fontos, a Synology megoldásával hatékonyan használhatjuk ki kameráink összes funkcióját.

Manapság már az otthonokban is egyre gyakrabban tűnnek fel olyan IP-kamerák, amelyekkel akár távolról is ellenőrizhetjük, minden rendben van-e, míg nem vagyunk otthon: nem rágja-e épp a tévé kábelét a kutya, nem turkál-e a titkos fiókban a gyerek, vagy épp tényleg üres-e az üresen hagyott lakás. Az irodákban pedig már alapszintű követelmény a kamerák használata, persze nem a munkatársak megfigyelésére célzunk, hanem az értékes munkaeszközök biztosítására, a raktárak ellenőrzésére, vagy a munkaidőn kívüli, betörések elleni felkészülésre.

Ahogy azonban egyre több kamera csatlakozik a hálózatra, érdemes olyan intelligens megoldást alkalmazni, amely ezeket egy felületen képes kezelni, könnyen váltani az egyes helyszínek között, felügyelni a kamerák működését, és akár rögzíteni is a különféle forrásból érkező képeket. A Synology Surveillance Station Client épp ezeket a funkciókat vonja össze egy könnyen használható felületre.

Egyszerre ott lenni mindenhol

Ha egyidőben sok kamera adását próbáljuk központi helyen, élőben figyelni és kezelni, ahhoz általában izmos gép is szükséges, de a Surveillance Station Live View szerencsére kifejezetten erőforrás-hatékony ezen a téren. Egy 3 GHz-es Intel Core i7-5960x alapú gépen például akár 72 különböző forrásból származó, 1080p felbontású videócsatorna is futhat, percenkénti 720 képkockás frissítéssel. De még egy középkategóriás, Core i5-4690 alapú PC-n is 28 különálló 1080p felbontású csatornát tudunk egyszerre kezelni, 280 fps képfrissítés mellett.

A kliens intelligens DPI-skálázása abban segít, hogy a központi nézet alkalmazkodjon az éppen általunk használt megjelenítő tulajdonságaihoz. A böngésző alapú interfész betűinek, kezelőszerveinek mérete a lehető legkényelmesebbre nő vagy csökken annak függvényében, hogy egy nagyobb monitoron, vagy épp egy okostelefon kis kijelzőjén nézzük.

Az általunk használt céleszköz teljesítményét növeli, valamint a hálózat leterheltségét könnyíti meg az a funkció, amelyben a sok egyszerre nézett élő adás mindegyikét a kliens úgy "butítja" le, hogy az megfeleljen az aktuális kameranézetnek. Tehát ha van mondjuk egy fő kameránk kinagyított ablakkal, és mellette négy másik stream apró ablakocskákban, a fő kamera képét nagyobb felbontáson hagyja, míg a kis képeket gyengébb felbontással streameli, ezeken úgyis felesleges 1080p-s képet közvetíteni a nagyításig.

Látni és tárolni

Ha pedig rögzítjük is a kamerák képét, a tárhelyigényt is könnyen személyre szabhatjuk. Beállíthatjuk, milyen felbontásban tárolja el a rendszer a fontosabb időszakokról készült videókat, és milyen - általában gyengébb - felbontást használjon az általános időszakok felvételeihez. Az "esemény-felismerő" funkció automatikusan nagyobb felbontásra kapcsol az előre beállított esetekben.

Azt is előre megszabhatjuk, mikor kezdjen el rögzíteni a rendszer. A raktár zárása után például megadhatjuk, hogy a kamerák csak élőképet adjanak, de rögzítésre nincs szükség. Ha azonban mondjuk valaki kinyit egy ajtót, vagy felkapcsolja a villanyt ebben az inaktív időszakban, a rögzítés máris automatikusan elindul.

Ha pedig a legnagyobb biztonságot szeretnénk elérni, rendszerbe állíthatunk olyan pót-szervert (vagy akár NAS-t), amely az elsődleges szerver hibája, áramkimaradása vagy bármilyen más üzemszünete esetén automatikusan átveszi a megfigyelési feladatokat, ráadásul a felvételek készítéséhez és tárolásához is megadhatunk több szervert illetve NAS-t, a kamerák kezelése és rögzítése ilyenkor automatikusan átirányítódik az éppen működő hardverekre. Ezáltal bármilyen hiba történik valamelyik eszközzel, a megfigyelés illetve a rögzítés egy pillanatig sem szünetel.

Még több extra készül

A Surveillance Station 8.1-es változatának bétájába néhány további érdekes lehetőség is bekerült. Ilyen például a POS-terminálok megfigyelése: ilyenkor például egy kávézó vagy bolt kasszájánál lebonyolított tranzakció részletei is megtekinthetőek az élő nézetben (tehát a kameraképen felül megjelennek a kiszámlázott és kifizetett tételek szövegesen). Ezek között aztán könnyen kereshetünk is, ha például a nap végén egy adott tétellel kapcsolatban szeretnénk visszanézni egy vitatott kifizetést vagy egy véletlenül beütött kávét. A rendszerhez kapcsolódóan előre be is állíthatunk olyan eseményeket, amelyeknél azonnali figyelmeztetést kapunk, így a kasszák és terminálok minden esetben extra biztonságot élvezhetnek.

Szintén frissül a videók archiválásának lehetősége egy távoli szerverre. Testreszabhatjuk az archiválás részleteit, akár az ehhez használt sávszélességet is beállíthatjuk, és kapunk egy jól használható visszajátszó interfészt is az eltárolt felvételek közötti kereséshez.

A GPU-gyorsítás és a HTML5 alapú fejlesztések a böngésző-kompatibilitást szélesítik ki, míg a "Home mode" egy olyan gyorsbeállítási lehetőség, amely különböző előre beállított működési szabályok között vált akkor, ha otthon (illetve a megfigyelt irodában) vagyunk, és akkor, ha távozunk onnan.