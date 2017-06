Több, mint adattároló: Synology appok mobilra

Egy jó NAS ma már túllépi az eredeti "hálózati háttértár" szerepkört, és olyan funkciókat is kínál, amire pár éve nem is gondoltunk volna. Például mobilos mindenessé válik.

A NAS technológia olyan szinten mindenképp elérte már a célját, hogy aki szeretne egy (akár automatikus) adatmentő rendszert otthonra vagy a kisirodájába, amire nem kell odafigyelni sem különösebben, mégis garantálja a biztonságos archiválást, az megkaphatja. Értelemszerűen nem is arra fejlődik tovább a technológia, hogy gyorsabb, szebb, vagy nagyobb legyen minden, a kulcs a funkcionalitás.

Többek között a mobilos, ugyanis tény, hogy manapság már egyáltalán nem csak PC-khez kapcsolt hálózati egységekre van szükségünk. Rohangászunk a világban, és a metrótól a repülőtérig, a partner tárgyalójától az orvosi rendelőig szükségünk lehet egy csomó mindenre: adatokra, távolról elérhető szolgáltatásokra, gyorssegélyre. Erre egyrészt ott a mobilunk, a másik oldalon pedig ott a NAS, ha pedig a kettőt egy jól használható, kényelmes mobilapp-készlet köti össze, akkor tényleg igaz lesz az, hogy sehol sem érhet minket meglepetés.

Hirdetés

Levelek és jegyzetek

A MailPlus Serverhez kapcsolódó MailPlus alkalmazás ahhoz segít hozzá, hogy ha nem akarunk valamilyen publikus felhőben elérhető, általános megoldást használni, de egy teljes, brutális levelezőszervert sem akarunk üzemeltetni, mindezt megoldhassuk a NAS-on keresztül. Az ott futó mailszerverhez iOS- és Android-appon keresztül is hozzáférhetünk, és olyan extra funkciókat is használhatunk, mint a csevegés, valós idejű csoportmunka, vagy naptár. A mobilos kliensben is sokféleképpen konfigurálhatjuk a működést, használhatunk gesztusalapú vezérlést, vagy akár előre konfigurált gyorsválaszokat is.

A DS Note a Note Station szolgáltatáshoz kapcsolódó jegyzet-app, amelyben bármilyen gyors feljegyzést elkészíthetünk, de egyszerűen készíthetünk tennivalókat tartalmazó listát, amiből kihúzhatjuk a már megvalósult tételeket (hopp, milyen egyszerű így egy bevásárlólistát elkészíteni), és akár másokkal is megoszthatunk tételeket. Extraként érdemes megemlíteni a multimédiás jegyzetek lehetőségét, amelyben fotókat vagy hangfelvételeket is használhatunk. Szintén jóféle tulajdonság a kézírási mód használata, és fontos, hogy offline módban is jegyzetelhetünk, amit az app később szinkronizál a NAS-sal. Az Apple Watch támogatás már csak hab a tortán.

Zene, videó, fotó mindenhol, igény szerint

Képzeljük el, hogy valahová vendégségbe megyünk, vagy épp szállodában töltünk egy-két éjszakát, és szeretnénk az otthoni filmjeinket, videóinkat az elérhető készülékeken lejátszani. A DS video app segítségével könnyen streamelhetjük a NAS-on tárolt tartalmakat Apple TV, Android TV, DLNA TV, Chromecast, Samsung TV, Roku és Windows 10 alapú eszközökre, miközben a mobilunk lesz a virtuális távirányító. A stream akár valós idejű transzkódolással is történhet, hogy a videó a céleszköznek leginkább megfelelő formátumban jelenjen meg, viszont lehetőségünk van arra is, hogy előre letöltsünk tartalmakat, és ezeket internet-elérés nélkül lőjük ki az épp elérhető megjelenítőkre. Mobilos változat mellett az Apple tvOS alkalmazásboltjában és a Google Play Store Android TV-s részlegében is megtalálható a DS video app.

Naná, hogy zenelejátszót is kapott a Synology mobilos eszköztára. A DS audio szintén egyfajta távvezérlővé változtatja a telefonunkat, és akár AirPlay-en, DLNA-n, vagy Bluetooth hangszórókon keresztül hallgathatjuk az otthoni NAS-on tárolt zenéket. A Chromecast és Chromecast Audio támogatás még tovább szélesíti az elérhető eszközök körét.

A DS audio szintén rendelkezik Apple Watch támogatással, valamint olyan extrákkal, mint az előre beállított kikapcsolási időzítő, az offline zenehallgatás, vagy a szerkeszthető lejátszási listák lehetősége.

A DS photo értelemszerűen a Synology NAS-okon tárolt fotók mobilos megjelenítésére való, de természetesen nem csak egy egyszerű képnézegetőt kapunk. A lightbox felületen megnézhetjük és akár szerkeszthetjük a képek adatait, címkézhetjük, kommentálhatjuk őket, megoszthatjuk másokkal a kedvenceinket. Beállíthatjuk, hogy a mobillal készült képek automatikusan letöltődjenek a NAS-ra is, de visszafelé is igaz mindez, teljes albumokat mozgathatunk át a telefonra, hogy internetkapcsolat nélkül is nézegethessük a képeket. A képeket Apple TV, Android TV, Chromecast és egyéb DLNA megoldásokkal tévére is kilőhetjük, a Timeline funkció pedig idővonal-szerűen csoportosítja a fotókat, hogy megnézhessük, melyik mikor készült.

Saját felhő, biztonságban

Nem csak otthoni, de kisirodai felhasználásra is kiváló funkció, hogy a legfontosabb fájljainkat, adatainkat bárhol elérhetjük. A DS cloud & DS file segítségével akár egy park közepén is felüthetjük az ideiglenes irodánkat, de az úton átszerkesztett dokumentumaink változásai miatt sem kell aggódnunk, ezek ugyanis automatikusan szinkronizálódnak az otthon, vagy az irodában hagyott NAS-sal. Az egyszerűen használható fájlkezelő olyan extrákra is képes, mint az egyszerre több NAS-on található adatok kezelése, a fájlok könnyű megosztása másokkal, vagy a PDF dokumentumok gyors megjegyzésekkel való kiegészítése.

A DS cam egyértelműen a biztonság egyik fontos eszköze lehet: a NAS-on futó Surveillance Station "mobilos nyúlványa" bárhol megmutatja az otthoni eszközhöz csatlakozó kamerák élő képét.

A dedikált alkalmazások mellett a NAS működését is könnyen kezelhetjük távolról. A DS finder segítségével bárhonnan megkereshetünk egy NAS-t, megnézhetjük működési állapotát, és akár le is állíthatjuk. Ha valamilyen különleges esemény történik az eszközzel, az app üzenetet küld róla, hogy azonnal közbeléphessünk. Ha pedig elfelejtettük, hol is lapul otthon a halk és kicsi NAS-unk, az alkalmazásból "megcsipogtathatjuk". A DSM mobile a NAS felügyeletét végzi, itt adhatunk jogokat felhasználóknak, beállíthatjuk a megosztott mappákat, vagy akár a firmware-ek frissítését is elindíthatjuk. A DS get pedig egy távoli letöltéskezelő, amellyel mobilról indíthatunk vagy kezelhetünk torrent folyamatokat vagy egyéb letöltéseket.

Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban érdemes megjegyezni, hogy a Synology NAS-ok választásával Windows Phone tulajdonosok sem járnak rosszul, ugyanis hiába ignorálja sok versenytárs a valóban lassan eltűnő platformot, a Synology appok a Microsoft mobil rendszerére is elérhetőek.