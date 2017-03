Korlátozná az ingyenes felhasználóit a Spotify

A jövőben valószínűleg csak a fizetős felhasználók férhetnek hozzá bizonyos albumokhoz.

A kiadókkal folytatott tárgyalások és a licencelési megállapodások után igen nagy valósznűsége van annak, hogy a Spotify a jövőben bizonyos albumokat a fizetős felhasználóinak tesz csak elérhetővé.

A svéd vállalat rég keresi a módját annak, hogy a gyors növekedés után valódi nyereséget tudjon elérni. A mostani döntéssel a befektetők figyelmét szeretné felkelteni a cég, a tőzsdére lépés előtt. Ez ugyanis nehezen megy a Spotify számára, amit még mindig freemium szolgáltatásként ítélnek meg.

Sok sztár panaszkodott a múltban arra, hogy a Spotify meglehetősen keveset fizet a műveik után. Taylor Swift három éve lépett le a platformról, de Rihanna, Beyonce, Drake és Kanye is inkább az Apple Music vagy a Tidal szolgáltatásán dobták ki elsőként az újdonságaikat.

A Financial Times úgy tudja, hogy most jól sikerült a kiadókkal a találkozó. A legnagyobb és legmenőbb albumokhoz viszont a jövőben csak a fizető felhasználók férhetnek hozzá. A befektetőket mindez meggyőzheti arról, hogy a Spotify a tőzsdén is életképes.

A rivális Apple Music jelenleg 20 millió fizetős ügyféllel rendelkezik, a Spotify 50 millióval.