Mitől híztak meg a játékok?!

Végre áttértünk a kényelmes, online-letöltős játékterjesztésre, de a kiadók még nem teljesen értik, miért is jó ez amellett, hogy elhagyhattuk az optikai lemezeket.

Régen néhány 1,44 MB-os flopi elegendő volt egy hosszú kalandjátékhoz is, a CD-n terpeszkedő címekben pedig már videók is voltak. Aztán eltelt néhány év és nemhogy a 25/50 GB-os Blu-Ray lemezeket, de az 100 GB-os határt is kinőtték a játékok. De vajon miért és hogyan?





Határtalan pazarlás

A játékfejlesztők és kiadók hamar elkényelmesedtek, amint nem szorította többé őket az adathordozó fizikai korlátja. A játékletöltő szolgáltatásokra nem nagyon kellett rábeszélni a felhasználókat - kényelmes, gyors, rugalmas és a lemezre sem kell vigyázni, mert nincsen. Ma már a dobozos játékokhoz is vagy kódot kapunk, vagy lemez már nincs is a dobozban, csak egy letöltőkód. Ahogy felvirágzott ez a terjesztési fajta, máris megjelentek a 30 GB-os AAA-címek, sőt, már 2014-ben kaptunk egy 50 GB-os Titanfallt. Ezt az őrült méretet akkor a textúrák méretével és a tömörítetlen audióval magyarázta a kiadó.







Aztán többet nem hőbörögtek a felhasználók, hanem elfogadták, hogy a AAA játékok nagyok, sőt, óriásiak. A Gears of War 4 például 73 GB-ot tölt le, a Forza Horizon 3 50 GB-os és még a Doom is 65 GB-on terpeszkedik. Persze ez mind semmi a Call of Duty-hoz képest, aminél az Infinite Warfare és a Modern Warfare Remastered csomag 120 GB-ot igényel.







Régimódi kiadók

Sajnos nem mindenki teheti meg, hogy gigabites netelérést vásárol magának és az 500 GB-os SSD mögé még további gyors HDD-ket szerel, csak azért, hogy egyszerre egynél több játék is elférjen a gépén. Ez a felsőkategóriás gamer PC-ket is próbára teszi. De ha a realitásnál maradunk, már egy 240 GB-os SSD-vel szerelt, ésszerűen összeállított gamer PC-től is túlzott elvárás, hogy az OS mellett mér 120 GB-ot foglaljon egyetlen játék! És akkor még nem is beszéltünk azokról, akik egy 3-10 Mbit/s-os netelérésen osztoznak a családdal, és azokról sem, akiknek a havi korlát miatt alaposan meg kell nézniük, hogy mennyit töltenek le.







A kiadók és játékfejlesztők elkényelmesedtek, ez tisztán látszik, ráadásul rugalmatlanok és maradiak - már ami a játékok méretét illeti. Nem törődnek a mérettel, a hatékony tömörítéssel, a felesleges adathalmazokkal - egyszerűen mindenkinek mindent le kell töltenie és tárolnia helyben.



Rugalmasság

Az egyik megoldás éppen a felhasználói szoftverek világából érkezhet és még csak nem is bonyolult, NASA-technológia. Első lépésként nem is feltétlenül azt várnánk el a fejlesztőktől, hogy takarékosabban gazdálkodjanak a méretekkel, illetve jobb tömörítési technikákat használjanak, csupán a választási lehetőséget adják a kezünkbe. Merthogy a játékosok döntő többségének elegendő a HD-textúrapakk, ha full HD-ben játszik egy 2/4 GB-os VGA-val, nem szükséges a 4K textúrapakk, ahogy a videók sem kellenek 4K-ban, az angolon kívül elérhető nyelvekre pedig semmi szükségük. Ezek máris jelentősen csökkentenék a letöltendő és tárolandó méretet (a Fallout 4 HD textúrapakkja 58 GB!), de az is sokat segítene, ha például az egyszemélyes és multiplayer részek külön választhatók lennének telepítésnél. Reméljük, hamarosan egyre több helyen találkozunk ilyen rugalmassággal a játékoknál.