Több mint 1 milliárd ember adatai szivárogtak ki

Egy nagy spambirodalom véletlenül tette közzé a személyes adatokat.

Éppen elég nagy baj, hogy az e-mailek böngészése során még spamszűrők mellett is találunk akciós ajánlatokat gyógyszerekre, vagy pedig kétes, akciós üzleti ajánlatokat. Most már attól is retteghetünk, hogy a spammerek véletlenül kiszivárogtatják azokat a felhasználói adatokat, amelyeket az idők során összegyűjtöttek.

Ez történt ugyanis azzal a hatalmas, e-mailes marketingcéggel, amelyet River City Mediának hívnak. Az adatbázis mentésével támadt némi probléma, amelynek eredményeképpen 1,37 milliárd e-mail-cím, továbbá az ezekhez kapcsolódó adatok kerültek nyilvánosságra.

Chris Vickery, a MacKeeper biztonsági szakértője azt mondja, hogy még januárban fedezte fel az adatokat, majd a Spamhaus és a CSO Online embereivel vizsgálta tovább az ügyet. A fájlokat az RCM-ig követte vissza, amely ugyan legális marketingcég formájában üzemel, ennek ellenére naponta 1 milliárd e-mailt küld szét a világban.

Az RCM adatbázisában az e-mail-címek mellett teljes nevek, IP-címek, valódi címek is voltak. Az adatbázis mérete miatt szinte bárki érintett lehet az ügyben.

Minderre úgy kerülhetett sor, hogy a River City Media dolgozói nem tudták jól konfigurálni a mentésért felelős rendszert, ami miatt azt Vickery felfedezhette (és mások is).