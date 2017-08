Érdekes lesz a Garmin következő karkötője

A Vivoactive fitneszes karkötő valójában inkább egy okosóra.

Az okosórák piaca messze nem teljesít olyan magasságokban, mint azt azt elmúlt években sokan remélték, a gyártók pedig nem is törik magukat az új modellekkel vagy a frissítésekkel. A fitneszes karkötők azonban nagy sikernek számítanak. A Garminnak is van néhány ilyen, még ha nem is annyira felkapott a márka, mint a Fitbit.

A gyártó viszont nagy múltra tekint vissza, régóta foglalkozik futóknak szánt termékekkel és GPS-es órákkal, vagyis érdemes odafigyelni az újdonságaira. Az egyik például a Vivoactive 3 lesz, amely alapvetően egy fitneszes karkötő, azonban sokkal inkább néz ki okosórának.

A Wareable szerint ez lesz az első Vivoactive, amely már kör alakú kijelzőt kap. Órára egyébként a Vivomove is hasonlít, bár az inkább egy analóg óra lépésszámlálóval.

A mostani modell egy okosórát idéz, hiszen méri a lépések számát, a lépcsőmászást, és lehetővé teszi a szöveges üzenetekre a válaszadást. Elvileg optikai pulzusmérő is lesz rajta, maga az eszköz pedig vízálló lesz.