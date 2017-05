Így kövesd az alvásod egy androidos okostelefonnal

A megfelelő alkalmazás segítségével többet is megtudhatsz az éjszakádról és az alvási szokásaidról.

Legutóbb megmutattuk, hogyan teheted kellemesebbé az esti órákat a mobilhasználatod újragondolásával, illetve a szemeid kímélésével. Mindez az alvásod minőségét közvetlenül befolyásolja, amelyet viszont épp ebből az okból - vagy más probléma, kíváncsiság miatt - jó ötlet lehet, ha adott esetben követsz és megfigyelsz.

Mindehhez csak egy jól kiválasztott alkalmazásra lesz szükséged az androidos okostelefonodra.

Léteznek ugyanis olyan mobilra írt programok, amelyek kifejezetten azért születtek, hogy kövessék az alvási ciklusokat. Az alvási ciklusok azért nagyon fontosak, mert a testünk értékeli a bevett rutint. Ha minden este nagyjából ugyanakkor alszunk el, ugyanannyit töltünk alvással, akkor a testünk hozzászokik a mintához, és legközelebb alvásidőben eleve álmosak leszünk.

A rendszeres alvásminta és bioritmus ráadásul nagyban képes javítani az alvásminőséget. Ez azért kiemelten fontos, mert a valóságban egy rövidebb, de mély és jó alvás sokkal többet jelent a pihenésünk és egészségünk, frissességünk szempontjából, mint egy átlagos, de hosszabb éjszaka.

Az alváskövető appok népszerűsége éppen ezért lett magas az utóbbi években. Az appok nem tökéletesek, de igyekeznek megfigyelni az alvás hosszát és minőségét, némelyik pedig olyan ébresztőt kínál, ami elvileg nem szól, ha mélyalvást feltételez.

Ha szeretnél kísérletezni a témában, akkor az egyik legjobb kezdést a Sleep as Android jelenti. Sok statisztikát rögzít, jól követ, támogatja a viselhető eszközöket, figyel, hogy ne aludjunk túl sokat, horkolunk-e, felveszi, ha éjszaka beszélünk. Persze némelyik funkció fizetős, de már az ingyenes verzió is érdekes. Kisebb csomagolásban, de megfelelő alternatíva a Good Morning is, ami a legfontosabb dolgokra koncentrál (alváskövetés, statisztika, elemzés, optimális ébredésidő), ingyenesen.