Luxusmobilt olcsón - most bárki kaphatott

A Vertu elárverezte a megmaradt telefonjait, amelyek így már csak szimplán drágák.

A múlt hónapban végleg lehúzta a rolót a luxusmobilokkal foglalkozó Vertu, amely a brit gyárát is bezárta. A cég most a megmaradt készleteit és a Vertu Museum Collection tartalmát is elárverezte, az eladások elvileg tegnap este zárultak le.

Az aukció keretében bárki hozzájuthatott a luxustermékekhez, csillagászati ár helyett csak szimplán drágán. Aranyozott mobilok, BlackBerry-klónok, krokodilbőr, koncepciók, bronz szobrok, programozórendszerek és munkaállomások, minden volt a kínálatban.

Bár a Vertu készülékei sosem értek fel teljesítményben vagy tudásban az aktuális csúcsmodellekhez, a néhány éves lemaradást méregdrága berakásokkal (bőr, drágakövek, zafírüveg) kompenzálták.

A cég egy plusz szolgáltatást is adott a készülékei mellé, amelynek keretében a felhasználók "élő Sirit" kaptak - a vonal túloldalán segítettek utazást szervezni, asztalt foglalni, jegyet vásárolni, vagy bármi másban közreműködni.

Bár a 10 000 dollár fölötti kategóriában nem kell sok mobilt eladni a nyereséghez, a jelek szerint ez mégis nehézségekbe ütközött.