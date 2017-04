Mire jó az okostanterem?

Egyre több iskolában jelennek meg a modern informatikai eszközök, és egyre több iskolás követheti táblagépen a tanóra történéseit. Vajon a kütyükkel megreformálható a hazai oktatás?

Az osztály vigyázzba áll, majd elcsendesedik, jelent a hetes, minden jelenlévő helyet foglal - szokványos órakezdés egy átlagos magyar iskolában, viszont a folytatás esetünkben egyáltalán nem hétköznapi, hiszen ezt követően a diákok padsoronként a terem végébe mennek, hogy mindenki magához vegye a saját táblagépét. A Gyáli Ady Endre Általános Iskola harmadik emeletén ez mégis teljesen természetes a diákoknak, minden kémia óra pontosan ugyanígy kezdődik, a jelenleg körülbelül 120 ezer forintért megvásárolható Samsung Galaxy Tab A tableteket a diákok ennek megfelelően ismerősként köszöntik, így pillanatok alatt bejelentkezek a fiókjukba, és a tanár addig nem kezdi el az órát, amíg nem lesz mindenki online.

A gyáli - és más Samsung Smart School által mutatott - példa a magyar iskolások többségének még vágyálom, hiszen a legtöbb helyen egyáltalán nem vonják be a diákok mobileszközeit az oktatásban, sőt, az oktatási intézmények egyenesen nem tűrik a kütyük órai jelenlétét. Ezt tapasztalatból mondjuk. A hónap elején például több iskolában is jártunk a Digitális Témahét keretén belül, és habár volt egyetlen egy suli, ahol csak a témahét kedvéért öt napra engedélyezték a mobilok használatát, jellemzően vagy kikapcsoltatják a diákok okostelefonjait az órák elején, vagy begyűjtik azokat a tanári asztalra.



Pedig a jelenlegi 10-14 évesek többsége rendelkezik saját telefonnal, legalábbis a témahéten a vonatkozó kérdésünkre a résztvevő gyerekek 95 százaléka azonnal feltette a kezét. Ők mind beviszik a készülékeiket az iskolákba, annak ellenére, hogy azokat a tanórákon egyáltalán nem használhatják, sőt, sok esetben még a szünetekben is csak nehezen, hiszen az iskolai Wi-Fi hálózatokat csak nagyon ritkán nyitják meg a diákoknak - már ha egyáltalán létezik az adott intézményben vezetékmentes elérés. Ma már nem az a menő, akinek drága csukája van, hanem az, aki képes hotspotot csinálni a mobiljából, vagy képes hozzáférni egy közeli Wi-Fi hálózathoz. Van olyan suli, ahol jobb híján például a közeli önkormányzat hálózatára kapcsolódnak rá a gyerekek.

Gyálon viszont részben megvalósult a digitális Kánaán, hiszen a kiválasztott termekben működik az internetelérés, minden diák saját táblagéppel követheti az óra eseményeit, ráadásul az eszközök az oktatás szerves részét képezik. Az általunk hospitált kémia órán például a tanóra elején a tanulók rögtön kvízzel tesztelték a korábban megszerzett tudásukat, ami nem csak számukra adott azonnali visszajelzést, hanem a tanárnak is, a pedagógus így a jelenlévők valós ismereteihez tudta igazítani a mondandóját.

A játékos kvíz később még elő került, előtte a táblagépek és a terem közepén lévő tévé segítségével a tanár tábla nélkül kivetíthette a kézírását, sőt, az eszközökkel a veszélyes kémia kísérletet is élőben közvetíthette a biztonságos távolságban ülő gyerekek számára. A táblagépek végig jelen voltak az órán, a tanóra szerves részét képezték, ám ha kellett, akkor a diákok továbbra is papíralapon jegyzeteltek. A helyszínen lévő pedagógusok elmondása alapján nem meglepő módon a diákok imádják a táblagépes termeket használni, felvillanyozzák őket a kütyük.

"A Samsung rendszerével a tanárok pontosan láthatják, hogy a diákok éppen mivel foglalkoznak, mivel a szolgáltatás azonnali visszajelzést ad. Ellenőrizhető a teljes folyamat és akár a pedagógus vezérelni is tudja a diákjai eszközeit, azaz akár egy magánórát kezdeményezhet a tanórán belül" - nyilatkozta kérdésünkre Kovács Viktória, a Gyáli Ady Endre Általános Iskola magyar-német szakos pedagógusa. A rendszer ráadásul házifeladatok kiosztását is támogatja, valamint a csoportmunka és a projektalapú oktatás terén is új lehetőségeket nyit meg. A diákok például e módon a felhőn - és az etwinning.net szolgáltatásán keresztül - könnyedén együtt dolgozhatnak ausztriai és angol diákokkal, megosztva egymással az eredményeket. Mivel mindenre van egy app, az órák tananyaga számtalan módon kiegészíthető és fejleszthető a letölthető programokkal.



A nyelvoktatásra adja például magát a Doulingo és társai használata, a kutatásra ott a Google keresője és a Wikipédia, emellett a net tele van oktatási jellegű videókkal, multimédiás fájlokkal, egy rakás olyan információval és megoldással, amely jól használható a tanórákon - egy megfelelő eszköz segítségével. Kovács Viktória kérdésünkre több példát is említett: "A Kahoot a Quizlet-hez hasonlóan nagy kedvence a gyerekeknek. Alapvetően egy fogalomtanító szolgáltatásról van szó, ami kellően játékos a diákok számára, és viszonylag kevés befektetett munkát igényel a pedagógus részéről, hiszen csak szópárokat kell alkotnia. Sőt, maguk a gyerekek is szívesen állítanak össze ilyen kérdőíveket, így egymást oktatják a mobileszközön keresztül".

A másik kedvelt szolgáltatás a magyar fejlesztésű Redmenta, amely a tanárok által összeállított angol és német nyelvű szövegértési feladatoknál nem csak a diákok pillanatnyi tudását mutatja meg, hanem a tanulók fejlődése is jól nyomon követhető a rendszeren keresztül. Ráadásul a gyermekeknek is plusz motivációt jelent, hiszen azonnal visszajelzést kapnak. A pedagógusnak pedig a Redmenta, és a Samsung rendszerét használva nem kell például a dolgozatok javításával foglalkozniuk, hiszen a programok elvégzik az automatikus javítást helyettük - amennyiben nem fogalmazásról van szó. "Így nem a piros tollat koptatjuk, ami rengeteg plusz energiát jelent számunkra, amely időt az oktatás további fejlesztésére tudunk fordítani" - tette hozzá Kovács Viktória.



A Samsung Smart School teljesen új tanulási lehetőségeket nyit meg a gyermekek számára, egyelőre mégse szaporodtak el gombamód országunkban az okostantermek. Az első mintaiskola még 2014-ben nyílt Jászfényszarun - lásd korábbi videónkban -, amelyet követően a dél-koreai cég összesen 25 okososztálytermet szerelt fel táblagépekkel, fejlett kivetítővel, valamint a rendszer lelkét adó Smart School szoftverrel. Jelenleg a következő intézményekben található okostanterem:

Samsung Smart School (Jászfényszaru)

PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola (Pécs)

Deák Ferenc Gimnázium és Általános Iskola (Pécs)

Bessenyei György Gimnázium és Kollégium (Kisvárda)

Ady Endre Általános Iskola (Gyál)

Budapest XVIII. kerület

Jókai Mór Általános Iskola (XIV. kerület)

MTVA Rádió- és Televíziótörténeti Kiállítóhely (VIII. kerület)

Kiskörös

Lehel Vezér Gimnázium (Jászberény)

Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola (Soltvadkert)

Három feltételnek kell megfelelni ahhoz, hogy egy iskola saját samsungos okostanteremre tegyen szert. Egyrészt alapfeltétel legalább 100 MB/s-os szélessávú internet megléte, amely szűrőn a legtöbb hazai oktatási intézmény azonnal kihullik. A második feltételnek, az erősáram meglétének már sokkal könnyebb megfelelni, viszont a harmadik kitételt már jóval nehezebb megugrani: anyagi forrást kell biztosítani a beruházáshoz. A Samsung tudniillik a mintatantermén kívül nem ingyen szereli fel a tantermeket tévékkel és táblagépekkel, hanem megrendelésben teljesíti azt, amelyet fizethet akár az önkormányzat, akár uniós forrásból is lehet finanszírozni azt. Vagyis az okostantermek terjedését leginkább a szélessávú internet és a forrás hiánya nehezíti, a koreai cég ettől függetlenül igyekszik minél több okostanteremmel kapcsolatos megrendelést elnyerni. Ugyanígy tesznek a nagyobb telekommunikációs cégek, akik vélhetően szintén abban bíznak, hogy a kevés jó példa felnyitja majd a döntéshozók szemét, akik a költségvetésből egy jelentősnek mondható összeget fordítanak majd a tantermek kiokosítására. Az üzleten mindenki nyerhet: a diákok végre modern eszközökkel tanulhatnak, a piaci szereplők nagyobb állami megrendelésekhez juthatnak, a politikusok pedig látványosan átadhatják mindegyiket. Igazi win-win helyzet mindenkinek.

Természetesen nem szabad azt hinni, hogy a modern eszközök instant megváltást jelentenek a hazai oktatási rendszerünk számára. Kovács Viktória elmondása szerint például Gyálon majd fél évbe telt, mire megtalálták az egészséges egyensúlyt a táblagép és a hagyományos eszközök között, nem érdemes ugyanis a tabletet középpontba állítani, nem lehet minden tudományt informatika órává változtatni. Szükség van a pedagógusokra, a jó tanítási módszerek és az értelmes felhasználás megtalálására is, amelyet jelenleg még keresik a hazai tanárok. Sajnos a modern iskolák között egyelőre minimális a tudásmegosztás, nincs egy egységes terv arra, hogy pontosan mit kellene csinálni. A Nemzeti Alaptantervből nem lehet kiindulni, a piaci szereplők pedig másként gondolnak a modern oktatásra, más eszközöket helyeznek előtérbe.

Akár egy irány lehetne a BYOD iskolai alkalmazása, azaz bátorítani a diákok a saját mobileszközük használatára,amely egyelőre egyáltalán nem jellemző - lásd fentebb. Még Gyálon sem, ahol a Samsung által biztosított körülbelül 70 táblagépen kívül tiltott a diákok saját eszközeinek a használata, pedig az egyes applikációhoz ugyanúgy hozzá lehetne férni akár mobilokról, akár olcsóbb táblagépekről. A tiltás főként a menedzselhetőség hiányából fakad, a Samsung rendszerében például pontosan lehet látni, hogy ki mivel foglalkozik. Ha 15 különböző tablet van, eltérő platformokkal, operációs rendszer verziókkal, a menedzselhetőség sokkal nehezebben megoldható. A koreai cég nyilván nem érdekelt a hibrid rendszerek támogatásában, mint ahogy a telekommunikációs cégek sem szívesen engedik be a konkurenciáikat. Ez végső soron érthető és elfogadható, és talán ezek a megoldások nyitják majd meg az utat egy jobb - szolgáltatófüggetlen - oktatás felé. A diákok igénylik a modern eszközök használatát, ráadásul csak azok segítségével készülhetnek fel igazán a XXI. század munkaerőpiacára.